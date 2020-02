A Ligue 1 não é competitiva? "Vejam o Liverpool na Premier", rebate Di María

O argentino usou o Liverpool para rebater críticas ao PSG e à Ligue 1

O argentino Angel Di Maria saiu em defesa da - que ele disputa pelo - e as acusações de que seu time é previsível e não competitivo.

Em entrevista à Ligue 1, Di Maria usou a atual campanha do na Premier League para rebater às críticas de que a Ligue 1 não é um campeonato competitivo. "Muitos sentem que a liga é mais fraca que outros, mas olhem para outras ligas, olhem para a ! O Liverpool está muito à frente, e quando construímos uma vantagem semelhante é porque o campeonato não é tão bom?! Há menos nomes de estrelas aqui, mas a liga é realmente competitiva", disse.

De fato a vantagem Liverpool é gigante. Os Reds estão na liderança da Premier League com 12 pontos de vantagem em relação do vice-líder . Caso faça mais 18 pontos nos 39 que ainda estão em disputa, o time de Jürgen Klopp será campeão sem depender dos adversários.

Di Maria, no entanto, reconheceu que o nem sempre foi como é hoje: “A cada temporada, os time estão mais fortes, fica mais difícil ganhar. As minhas duas primeiras campanhas aqui... Não estou dizendo que foram fáceis, mas os adversários não era tão forte quanto agora. Pouco a pouco, o campeonato tornou-se mais competitivo, mais difícil de ganhar”, refletiu o argentino.

Na mesma entrevista, o meia lembrou de seus tempos de , junto com Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Di Maria contou que na época ele não tinha muito espaço para cobrar faltas, já que tinha que lutar com dois gigantes do futebol pela mesma oportunidade. Junto à isso, na seleção argentina ele tinha de lutar com outro gigante, Messi. Mas ele diz ter aproveitado a oportunidade para aprender mais.