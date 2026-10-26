A La Liga pretende apresentar uma queixa à comissão disciplinar a respeito da agressão sofrida por Eduardo Camavinga, jogador do Real Madrid, durante sua comemoração do segundo gol de sua equipe contra o Barcelona, na noite de domingo, nos minutos finais do El Clásico, depois que diversos torcedores o atingiram na altura da cabeça com hastes de bandeiras.

De acordo com o jornal espanhol "As", o El Clásico teve um clima geralmente tranquilo, sem o registro de grandes incidentes, mas o episódio da agressão a Camavinga lançou uma sombra sobre a partida. Diversos vídeos que circularam pelas redes sociais mostraram a tentativa de vários torcedores do Barcelona de agredir o jogador do Real Madrid usando hastes de bandeiras, durante sua comemoração do segundo gol de sua equipe no Camp Nou.

Alguns torcedores de fato conseguiram atingir Camavinga, que tentou proteger o rosto dos golpes, antes que seus companheiros interviessem rapidamente para ajudá-lo e exigir que a torcida parasse com esse comportamento incivilizado, além de trabalharem para afastá-lo dos torcedores.

A La Liga afirmou que tomará medidas firmes após analisar as imagens capturadas, indicando que apresentará uma queixa oficial à comissão disciplinar sobre o episódio, cabendo à comissão determinar a punição adequada para esse comportamento que partiu de uma das arquibancadas atrás do gol no estádio do Barcelona.

A La Liga reforçou sua postura firme, declarando: "A liga mantém seu compromisso sólido com a erradicação de quaisquer atos de violência ou intolerância no futebol espanhol".