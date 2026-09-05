A crise envolvendo o argelino Anis Hadj Moussa dentro do Feyenoord se agravou, depois que o atacante ficou de fora do confronto contra o NEC Nijmegen, diante de sua insistência em rumar para o Campeonato Saudita, após receber uma proposta financeira volumosa de um dos clubes do reino durante a janela de transferências de verão.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o clube saudita elevou sua proposta para 37 milhões de euros pelos serviços de Hadj Moussa, de 24 anos, que se tornou um dos principais elementos ofensivos do Feyenoord desde a saída do japonês Ayase Ueda para o Lille, em um momento em que a diferença salarial entre o que o jogador recebe atualmente e o que o espera na Arábia Saudita aparece como fator determinante em sua insistência pela transferência.

Giovanni van Bronckhorst, treinador do Feyenoord, havia tentado diminuir a intensidade da crise antes do confronto contra o Nijmegen, ao afirmar que o jogador não havia demonstrado desejo de partir. No entanto, sua ausência da partida trouxe o assunto de volta com força e confirmou que o futuro do atacante virou motivo de divergência dentro do clube.

As informações indicam que Van Bronckhorst conversou com Hadj Moussa horas antes da partida e o comunicou que não queria contar com ele, depois que o jogador insistiu em sua posição e em seu desejo de viajar para a Arábia Saudita a fim de concluir sua transferência.

Acredita-se que pressões familiares tenham influenciado a postura do jogador, especialmente diante da grande diferença entre a proposta financeira que o espera no Campeonato Saudita e o que ele recebe no Feyenoord. Ainda assim, o clube holandês não parece disposto a abrir mão de seus serviços com facilidade.

E, apesar de a proposta saudita ter chegado a 37 milhões de euros, o Feyenoord se mantém firme na intenção de obter uma quantia maior antes de aceitar a saída do jogador, o que ameaça manter a crise em aberto nos próximos dias.

Diante da continuidade da divergência, tornou-se improvável que Hadj Moussa participe com o Feyenoord do aguardado confronto contra o Barcelona, enquanto a continuidade da janela de transferências de verão na Arábia Saudita dá ao jogador e ao clube saudita mais tempo para definir o negócio, em meio a um cenário de incerteza sobre o futuro do atacante argelino com a equipe holandesa.