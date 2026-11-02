“A liga saudita é difícil!”: Ollie Watkins revela sua maior surpresa no Al-Hilal após trocar a Premier League e o Aston Villa pelo Oriente Médio

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O ex-atacante do Aston Villa Ollie Watkins admitiu que o alto nível de competitividade da Liga Saudita o pegou de surpresa após sua transferência para o Al-Hilal. Apesar de ter passado anos jogando na elite do futebol inglês, o jogador de 30 anos ficou impressionado com as exigências técnicas e físicas do futebol no Oriente Médio.

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Atacante inglês elogia nível do futebol saudita

Watkins elogiou a força dos clubes da Arábia Saudita após enfrentar equipes do país e do restante da Ásia desde que deixou Birmingham. Ele chegou com uma ideia formada sobre como seria a liga, mas logo percebeu o quanto ela é competitiva. Depois de uma boa sequência de jogos em Riade, o atacante falou sobre sua adaptação ao novo ambiente.

Exigência física se compara à do futebol inglês

Após passar várias temporadas em uma das ligas mais exigentes da Europa pelo Villa antes de se mudar para o Oriente Médio, o atacante considera que tem condições de avaliar o nível da competição. Ao fazer um balanço de sua passagem pela liga até agora, Watkins disse aos jornalistas, segundo o winwin.com: "A liga saudita é difícil, e fiquei surpreso com a qualidade dos clubes e dos fundamentos. Estou muito feliz por estar aqui na Arábia Saudita."

As declarações são semelhantes às que o atacante deu logo após sua estreia pelo Al-Hilal contra o Al-Ahli, em setembro. Depois daquela primeira partida, o ex-destaque do Villa observou que a exigência física e o nível dos adversários eram comparáveis à intensidade a que havia se acostumado ao longo da carreira na Premier League.

Produção ofensiva impulsiona disputa pelo título

Watkins não demorou a deixar sua marca em campo desde que chegou a Riade: soma cinco gols e cinco assistências em oito jogos pela Liga Saudita até agora. Além desse desempenho na competição nacional, o jogador de 30 anos também marcou uma vez em duas partidas pela Liga dos Campeões da AFC Elite.

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Seu impacto imediato no ataque ajudou a equipe comandada por Simone Inzaghi a chegar à liderança do campeonato nacional, com 30 pontos em 11 jogos. O time está dois pontos à frente tanto do segundo colocado Al Qadsiah, que já disputou 12 partidas, quanto do Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que também soma 28 pontos em 11 jogos.

Gigante de Riade terá desafio continental

Agora, o elenco de Inzaghi precisa deixar por um momento a defesa do título nacional de lado e voltar as atenções para a competição continental no meio da semana. O Al-Hilal recebe o Shabab Al Ahli em Riade pela quarta rodada da Liga dos Campeões da AFC Elite, na terça-feira, 3 de novembro. Watkins buscará ampliar seu bom histórico de gols enquanto o líder saudita tenta manter o ritmo nas duas competições.