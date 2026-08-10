A Liga Profissional Saudita Roshn pôs fim à polêmica levantada sobre a capacidade do Al-Nassr de firmar novas contratações durante a janela de transferências de verão, apesar das notícias que circulam a respeito da existência de compromissos financeiros do clube.

Omar Batterjee, porta-voz oficial da Liga Profissional, esclareceu em entrevista coletiva nesta segunda-feira que a existência de compromissos financeiros não significa automaticamente impedir o clube de registrar novos jogadores, desde que apresente os documentos que comprovem sua capacidade de cumprir esses compromissos.

Batterjee afirmou que o Al-Nassr, assim como os demais clubes, é obrigado a apresentar um cronograma claro dos compromissos financeiros que lhe cabem, comprovando a inexistência de uma lacuna financeira que afete sua capacidade de executar suas novas contratações.

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O porta-voz oficial destacou que a autorização para firmar negócios também está vinculada à apresentação de garantias financeiras que assegurem o cumprimento dos compromissos decorrentes das novas contratações, o que permite ao clube concluir suas operações no mercado de transferências.









Dessa forma, a Liga esclareceu que falar sobre a existência de dívidas ou compromissos financeiros não conflita necessariamente com a capacidade do Al-Nassr de contratar jogadores, desde que o clube cumpra os requisitos financeiros e as garantias impostas pelos órgãos competentes.

Esses esclarecimentos surgem em meio às movimentações do Al-Nassr para reforçar seu elenco em preparação para a nova temporada, depois de o clube ter concluído uma série de negociações contratuais, em meio a questionamentos constantes da torcida sobre a situação financeira do clube e sua capacidade de manter os gastos no mercado de transferências.