A liga do Campeonato Inglês, a Premier League, anunciou que uma comissão independente condenou o Manchester City pela prática de todas as infrações relacionadas à violação das regras financeiras da competição ao longo de 9 temporadas, entre 2009/2010 e 2017/2018, além de condená-lo por três das quatro acusações relativas à falta de cooperação com a investigação da liga.

Com isso, a liga confirmou as informações publicadas pelos jornais britânicos dois dias antes, o que provocou grande repercussão nos meios esportivos do país.

De acordo com um comunicado oficial divulgado pela liga do Campeonato Inglês em seu site nesta terça-feira, a comissão independente concluiu que o Manchester City firmou, durante aquele período, contratos comerciais "fictícios" com vários de seus parceiros, que não refletiam os acordos reais entre as partes, com o objetivo de inflar as receitas do clube de forma artificial e reduzir seus custos, tendo também recorrido a outros acordos semelhantes.

Segundo a comissão independente, o clube apresentou contas financeiras imprecisas e ocultou a real situação de suas finanças dos auditores e dos órgãos reguladores do futebol, além de ter violado de forma significativa os limites de gastos impostos pela liga do Campeonato Inglês e pela União das Federações Europeias de Futebol, a UEFA.

Diferença de 900 milhões de libras esterlinas

A comissão esclareceu que o Manchester City firmou uma série de acordos comerciais fictícios com patrocinadores durante o período investigado, dentro de um esquema para financiar o clube de forma não declarada, já que as empresas envolvidas pagavam apenas parte do valor dos contratos de patrocínio, enquanto a parte restante era financiada pela "Abu Dhabi United Group for Development and Investment" (ADUG), proprietária do clube.

Segundo a comissão, também foram firmados outros arranjos financiados pela mesma entidade, com o objetivo de registrar despesas operacionais inferiores aos gastos reais incorridos pelo clube, além de um arranjo que a comissão descreveu como "fictício" com a empresa Fordham, que comprou os direitos de imagem dos jogadores do clube, sendo esse arranjo também financiado pela ADUG.

A comissão concluiu que o objetivo desses arranjos era inflar as receitas do Manchester City e reduzir seus custos em mais de 900 milhões de libras esterlinas durante o período em questão, permitindo que ele aparentasse estar em conformidade com as regras financeiras.

Com base nisso, a comissão considerou que o clube apresentou contas que não refletiam a realidade de suas receitas e despesas, e ocultou a verdadeira situação financeira dos auditores e dos órgãos reguladores, afirmando que a conduta do Manchester City demonstrou claramente uma "intenção de burlar as regras do Campeonato Inglês".

Violação das regras do Campeonato Inglês e da UEFA

A comissão apontou que o Manchester City deixou de informar com precisão suas receitas e despesas para fins das regras de lucratividade e sustentabilidade do Campeonato Inglês, bem como das regras de licenciamento de clubes e fair play financeiro da União Europeia.

De acordo com a decisão, se todos os acordos relevantes tivessem sido registrados com precisão nas contas do clube, o Manchester City teria violado os limites de gastos do Campeonato Inglês e da UEFA por uma diferença extremamente grande.

Manchester City acusado de obstruir a investigação

As infrações comprovadas contra o Manchester City não se limitaram ao período financeiro investigado, já que a comissão constatou que o clube cometeu diversas infrações relacionadas a seus deveres de cooperação e boa-fé durante a investigação conduzida pela liga ao longo de 4 anos.

A comissão concluiu que o Manchester City "empreendeu esforços coordenados para interromper e frustrar a investigação da liga", tendo sido comprovadas 3 das 4 acusações nesse aspecto.

Presidente da liga: caso do Manchester City é o mais importante da história

Richard Masters, presidente-executivo da liga do Campeonato Inglês, disse: "A decisão principal comprova os fatos relacionados ao que aconteceu no Manchester City durante este período, e esclarece como o clube violou as regras da liga de forma sistemática por quase uma década inteira".

E acrescentou: "Esta decisão confirma o acerto da decisão da liga de dar continuidade ao caso contra o Manchester City. Embora os procedimentos até agora tenham sido longos e difíceis, a liga permaneceu determinada a comprovar os fatos de forma independente".

E prosseguiu: "É uma das responsabilidades fundamentais da liga garantir a aplicação das regras aprovadas pelos próprios clubes, para proteger a integridade da competição. É essencial que a competição permaneça justa e competitiva para todos os clubes e torcedores, e encaramos esse papel com a máxima seriedade".

Masters descreveu o caso e a decisão como "os mais importantes da história do Campeonato Inglês", mas ressaltou que alguns aspectos do caso ainda precisam ser resolvidos, sobretudo a punição que será imposta ao Manchester City.

Punição ainda não definida: Manchester City tem direito de recorrer

A liga do Campeonato Inglês também afirmou que a comprovação das infrações não significa que a punição já esteja definida, já que a questão das penalidades será analisada em uma sessão separada perante a comissão independente.

A sessão para definição da punição permanecerá privada e sigilosa, de acordo com as regras da liga, até que a divulgação de seus resultados seja permitida.

O Manchester City tem ainda o direito de recorrer da decisão da comissão independente, e a liga estabeleceu a sexta-feira, 2 de outubro, como prazo final para o exercício desse direito.

A liga divulgou uma versão revisada da decisão principal da comissão, ao mesmo tempo em que afirmou estar comprometida a publicar os anexos adicionais da decisão o quanto antes os procedimentos assim permitirem.

A liga do Campeonato Inglês espera concluir todo o processo, incluindo qualquer recurso e a divulgação das decisões relacionadas, o mais rápido possível.



