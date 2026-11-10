A seleção da Hungria recebeu um duro golpe dias antes do início da data Fifa, depois de a Federação Húngara de Futebol anunciar, nesta terça-feira, a evolução da lesão de seu capitão Dominik Szoboszlai, sofrida durante a partida de seu time, o Liverpool, diante do Crystal Palace.

Szoboszlai havia se lesionado no confronto contra o Crystal Palace, sendo substituído durante um duelo que terminou a favor do Liverpool pelo placar de 3 a 1, pela décima rodada da Premier League.

O comunicado da federação húngara informou que Szoboszlai sofre de uma entorse no joelho, e que a comissão médica fará tudo o que estiver ao seu alcance nos próximos dias para recuperar o capitão da seleção e trazê-lo de volta aos gramados o mais rápido possível.

Szoboszlai, de 26 anos, disputou 69 partidas pela seleção de seu país, nas quais marcou 18 gols, segundo os números do jogador no site internacional Transfermarkt, reafirmando sua condição de um dos pilares fundamentais do elenco húngaro.

Szoboszlai também disputou 11 partidas pelo Liverpool em todas as competições, tanto nacionais quanto continentais, nas quais marcou três gols, além de uma assistência, em um início de temporada forte com o time.

A seleção da Hungria deve disputar duas partidas durante a data Fifa de novembro, sendo a primeira contra a Geórgia no dia 14, enfrentando em seguida a seleção da Irlanda do Norte no dia 17, pela Liga das Nações da Uefa.

Agora, todas as atenções se voltam para a comissão médica em Budapeste: o capitão chegará a tempo para as duas partidas decisivas? Ou a lesão o obrigará a desfalcar a equipe em um momento que não admite qualquer perda?