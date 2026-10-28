Os contornos das possíveis movimentações do Paris Saint-Germain no mercado de transferências de inverno começam a ficar mais claros, diante da longa ausência prevista de seu astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, tornando sua reposição uma das pautas em discussão na mesa do clube francês.

Embora o técnico Luis Enrique não coloque a contratação de um novo jogador no topo de suas prioridades em janeiro, relatos vindos da Alemanha indicam que o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa demonstrou interesse sério na contratação do jovem argelino Ibrahim Maza, jogador do Bayer Leverkusen, em um movimento que poderia dar à equipe uma opção adicional para suprir a ausência do georgiano.

Entorno de Maza está ciente do interesse do Paris

Enrique havia deixado a porta aberta à possibilidade de contratar um novo jogador, apesar de ter afirmado que as lesões não significam necessariamente a entrada no mercado de transferências.

Disse o treinador espanhol: "Não, não especificamente. Nenhuma lesão significa que devemos contratar novos jogadores. No início da temporada, eu disse que éramos capazes de suportar tudo, mesmo que sofrêssemos lesões importantes. Mas permanecemos abertos às oportunidades que surgirem. Essa é uma das opções que temos".

E acrescentou, a respeito de Kvaratskhelia: "Ele voltará mais forte, não tenho nenhuma dúvida disso. Perder três jogadores em uma única partida é algo estranho. Isso representa um estímulo para nós como equipe".

No momento em que o Paris estuda suas opções, a equipe recebeu sinais positivos de alguns de seus jogadores capazes de ocupar funções ofensivas, já que o belga Mika Godts marcou um gol e deu uma assistência durante a vitória sobre o Olympique Lyon por 2 a 0, além do destaque dos jovens Quentin Ndjantou e Senny Mayulu na mesma partida.

Mas a rede "Sky Alemanha" confirmou que o interesse do Paris em Maza vai além de meras especulações, apontando que o clube francês "demonstrou um interesse concreto" no jogador de 20 anos, e que seu entorno está ciente desse interesse.

Caso o negócio se concretize em janeiro, Maza será o segundo jogador árabe no elenco do Saint-Germain, pois se juntará ao marroquino Achraf Hakimi, um dos líderes da equipe.

Maza: um talento versátil ao estilo de Akliouche

O internacional argelino possui uma flexibilidade tática que lhe dá a capacidade de ocupar mais de uma posição no meio-campo e no ataque. Embora a posição de armador seja a sua preferida, ele pode jogar como volante de contenção e de armação, além de pelos lados direito e esquerdo.

Maza explicou, em uma entrevista anterior ao site oficial do Campeonato Alemão, que se sente confortável na posição de armador dentro do esquema 4-2-3-1, mas que está pronto para jogar em qualquer posição, afirmando: "Acho que a posição em que me sinto mais confortável é a de número 10, no esquema 4-2-3-1 que usamos atualmente".

E acrescentou: "Também posso jogar como número 8 ou número 6, assim como pelo lado esquerdo, onde já joguei diversas vezes, ou pelo lado direito, como ponta que tende a entrar para o meio. Sinto-me confortável em todas as posições. Quero apenas apresentar o meu estilo de jogo, independentemente da posição em que eu jogue".

Maza juntou-se ao Bayer Leverkusen há um ano por 12 milhões de euros, e disputou 24 partidas internacionais pela seleção da Argélia, marcando 3 gols.

Ele também atuou nesta temporada na posição de ponta esquerda, ainda que se movimente pelos espaços internos em vez de permanecer fixo na linha lateral, algo que lembra o estilo do francês Magnes Akliouche.

Leverkusen não quer abrir mão de seu talento

Maza é considerado um dos maiores talentos em ascensão do Campeonato Alemão, após marcar 8 gols e dar 10 assistências em 54 partidas pelo Bayer Leverkusen desde que se juntou ao clube em 2025.

Seu valor de mercado é estimado em cerca de 50 milhões de euros, segundo o site "Transfermarkt", o que significa que concretizar o negócio não será fácil se o Paris Saint-Germain decidir se mover oficialmente.

E, segundo o site francês "Foot Mercato", o clube alemão não deseja vender seu jogador, e o inclui em seus planos futuros como um dos elementos capazes de desempenhar um papel central na equipe, tendo seus dirigentes já começado a se movimentar para estender seu contrato, que termina em 2030.