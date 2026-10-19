A lenda do Trabzonspor faz previsão: Mohamed Salah vai decidir o duelo contra o Beşiktaş

Poucas horas antes do apito inicial de uma das partidas mais acirradas da temporada no Campeonato Turco, o ídolo e ex-jogador do Trabzonspor, Gökdeniz Karadeniz, enviou uma mensagem contundente aos torcedores de seu time, na qual colocou o craque egípcio Mohamed Salah no topo da lista das armas que decidirão o clássico desta noite diante do Beşiktaş.

O Trabzonspor recebe seu rival tradicional Beşiktaş na noite de hoje, às oito horas em ponto, no estádio Papara Park, em um confronto que não admite meio-termo, em meio a uma enorme expectativa da torcida.

Ao contrário do esperado, Karadeniz, um dos jogadores com mais participações e influência na história do clube, não focou nos nomes locais, mas afirmou em declarações explosivas que Mohamed Salah será o jogador mais importante das fileiras do time nesta partida decisiva.

Karadeniz disse, em declarações divulgadas pelo site turco "61saat": "Salah é um acréscimo excelente para o Trabzonspor. Seu estilo de vida, seu profissionalismo e seu espírito combativo em campo são todos fatores que confirmam que ele foi uma escolha acertada. Talvez nenhum outro jogador do mesmo nível conseguisse se adaptar ao Trabzon com a mesma rapidez".

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E o ídolo do Trabzon acrescentou, elogiando o craque egípcio: "Pelo que vejo, trabalhar com Salah é o que todos desejam. Ele é um jogador que muda a cara de todo o time, não apenas com seus gols, mas com sua mentalidade profissional, que se transmitiu rapidamente a todos os jogadores ao seu redor".

Os apaixonados torcedores do Trabzon contam muito com o brilho de Salah esta noite para conduzir o time a uma preciosa vitória sobre o Beşiktaş, em um clássico que terá grande impacto no rumo da disputa do Campeonato Turco.



