Miguel Ángel Portugal, ex-astro do Real Madrid, revelou que Lionel Messi, lenda do Barcelona, poderia ter vestido a camisa dos merengues em 2001.

Portugal, de 70 anos, atuou nas fileiras do Real Madrid, além de ter comandado a equipe do Castilla e trabalhado como olheiro e secretário técnico do clube merengue.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Miguel Ángel Portugal, durante sua entrevista ao jornal AS, na qual ele relatou algumas histórias sobre jogadores que poderiam ter vestido a camisa do Real Madrid anteriormente.

Questionado inicialmente sobre os jogadores cuja contratação havia recomendado, ele disse: "Acompanhamos Neymar e Coutinho, e a recomendação de contratá-los esteve sempre presente. Os relatórios sobre eles ainda estão no arquivo do clube".

E acrescentou: "Já Toni Kroos, nós o vimos quando tinha 16 anos, e jogava na posição de meia armador avançado. Eu lhe disse um dia: tenho relatórios sobre você aqui".

E prosseguiu: "O mesmo se aplica a Luka Modrić. Quando começou a carreira, era um pouco franzino, mas evoluiu muito na Inglaterra, e isso teve um grande impacto positivo sobre ele".

Ele também falou sobre ter acompanhado o brasileiro Robinho anteriormente, dizendo: "Sim, acompanhei-o na Copa São Paulo de Futebol Júnior quando era criança, assim como acompanhei muitos outros jogadores. A habilidade que ele tinha era diferente".

E complementou: "Por exemplo, sobre a habilidade de Vinícius. O Vinícius se apoia na arrancada e no enfrentamento dos defensores, já o Robinho se destacava pela imaginação e pela habilidade técnica".

Ao falar sobre os jogadores que poderiam ter sido contratados, mas cuja transferência não se concretizou, chegou a vez de Lionel Messi.

Ele disse: "Houve um momento em que poderíamos ter nos movimentado para contratá-lo, pois ele ainda não tinha um contrato profissional com o Barcelona, e as negociações para a renovação de seu contrato não haviam sido resolvidas, e naquela época uma pessoa próxima a ele ofereceu sua transferência para o Real Madrid".

E acrescentou: "Não sei se isso é verdade ou não, mas a informação chegou ao clube, dando conta de que seria possível se movimentar para contratá-lo".

E destacou: "A oportunidade realmente existiu. O clube não quis romper suas relações com o Barcelona, mas houve de fato uma aproximação. Ainda assim, acredito que ele não teria dado esse passo por respeito à relação entre os dois clubes".