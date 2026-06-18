Fahd Al-Harifi, lenda do Al-Nassr e da seleção saudita, defendeu o português Cristiano Ronaldo das críticas da torcida, após o empate chocante do “Brasil da Europa” com a República Democrática do Congo, por 1 a 1, na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo não conseguiu atingir o nível esperado e não criou as jogadas perigosas que se esperava, o que lhe rendeu críticas contundentes da imprensa internacional.

Sobre o assunto, Al-Harifi escreveu em sua página no X: “Martínez é o responsável pelo empate da Portugal, e não Ronaldo, devido ao estilo de jogo que não se adapta aos recursos que ele possui”.

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Ele acrescentou: “Martínez jogou muito recuado e não incentivou os jogadores a fazerem passes em profundidade ou cruzamentos; por isso, o ataque ficou isolado”.

E continuou: “Não sei por que não escalaram João Félix, já que ele é capaz de criar jogadas, marcar gols e ligar as linhas, e formava uma dupla fantástica com Ronaldo no Al-Nassr”.

E concluiu: “Era preciso colocar Félix para ajudar Ronaldo, pois os dois jogam no Al-Nassr e acredito que se entendem muito bem”.



