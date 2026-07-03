A lenda da Argélia sobre Petković: ele não nos conhece e nós não o conhecemos, e precisamos nos livrar dele

Islam Slimani, o maior artilheiro da história da seleção da Argélia, lançou um ataque contundente contra o suíço Vladimir Petković, técnico dos “Guerreiros do Deserto”, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que a seleção perdeu sua identidade técnica diante da Suíça.

A seleção argelina foi eliminada do torneio após perder por 2 a 0 para a Suíça, em uma partida que levantou muitos questionamentos sobre o desempenho técnico e a forma como a comissão técnica conduziu o confronto.

Slimani afirmou, em declarações ao canal “BeIN Sports”, que a seleção apresentou uma imagem totalmente diferente das partidas anteriores, apontando que a decisão de utilizar um atacante falso confundiu a equipe e a fez perder sua identidade em campo.

Ele acrescentou: “Não entendo o motivo da mudança no estilo de jogo em uma partida dessa magnitude. Será que os jogadores tiveram tempo suficiente para treinar esse estilo? As mudanças constantes na escalação e no plano tático de uma partida para outra dificultam que a equipe alcance estabilidade”.

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O ex-atacante da Argélia considerou que a crise não se refere apenas à partida contra a Suíça, mas se estende a todo o período anterior, afirmando que a seleção não conseguiu formar uma identidade técnica clara nos últimos dois anos, devido às frequentes mudanças no estilo de jogo e à falta de confiança em um grupo fixo de jogadores.

Slimani também destacou que os erros defensivos ficaram evidentes durante a partida, mas ressaltou que a comissão técnica não lidou com eles de maneira adequada, considerando que as substituições feitas por Petković não trouxeram nenhum acréscimo à seleção nem soluções ofensivas capazes de mudar o rumo da partida, explicando: “Esse técnico não conhece a natureza do jogador argelino e acredito que seu estilo não combina conosco”.

Ele concluiu suas declarações ressaltando que o papel do técnico não se limita apenas à elaboração do plano técnico, mas se estende ao aspecto psicológico, dizendo: “Os jogadores precisam de um técnico que lhes dê confiança e os motive em partidas como essa, pois o aspecto moral faz a diferença nas grandes competições tanto quanto os aspectos táticos”.