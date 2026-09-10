A liga espanhola revelou a verdadeira lacuna que passou a ameaçar a justiça da competição. Enquanto os dois gigantes do futebol espanhol voam alto com orçamentos astronômicos, o Sevilla, um dos grandes da Andaluzia, viu-se no fundo do poço financeiro, obrigado a depender de sua academia para se manter na disputa.

A LaLiga anunciou nesta quinta-feira um de seus segredos mais bem guardados: o teto salarial oficial de todos os 42 clubes da primeira e da segunda divisão, em um relatório que virou de cabeça para baixo todas as previsões.

Real Madrid no topo, e o Barcelona volta de longe

Pelo segundo ano consecutivo, o Real Madrid se sentou no trono do mais rico da Espanha, e o clube merengue conseguiu elevar seu teto de gastos em mais de 70 milhões de euros, confirmando sua superioridade financeira absoluta.

Mas a grande surpresa veio de seu rival Barcelona. No mesmo verão em que o clube catalão celebrou seu retorno histórico à regra 1:1 de gastos, ou seja, a capacidade de gastar cada euro que arrecada, seu teto financeiro deu um salto de mais de 200 milhões de euros de uma só vez, um salto enorme que reflete o êxito da diretoria em vender ativos e reduzir dívidas.

Com esses números, a lacuna se ampliou de forma assustadora entre os dois polos e o restante dos concorrentes. Já o Atlético de Madrid, terceiro colocado, manteve sua posição com um aumento modesto que não passou dos 35 milhões de euros, parecendo muito distante da corrida dos dois gigantes.

Queda livre do Sevilla e a surpresa dos recém-promovidos

No extremo oposto, o Sevilla vive um verdadeiro pesadelo financeiro. Pelo segundo ano consecutivo, o clube andaluz fecha a tabela do teto salarial na primeira divisão com um valor que não passa de 20,161 milhões de euros, ainda menos do que na temporada passada.

Um número que restringe os planos do clube de maneira sufocante e o obriga, mais do que nunca, a depender dos jovens de sua academia e a acertar o alvo em cada negociação de transferência. Juntam-se a ele no fundo da classificação Málaga e Deportivo Alavés.

Do outro lado da tabela, os dois recém-chegados roubaram a cena: o Deportivo La Coruña, de volta à primeira divisão após oito anos de ausência, retorna com o décimo menor teto salarial, enquanto o Racing Santander conseguiu sair das três últimas colocações, confirmando que o mercado de transferências positivo que realizou não foi por acaso.

O que é o teto salarial e por que ele é importante?

Como parte do rígido sistema de controle econômico imposto pela LaLiga para evitar a falência dos clubes, os tetos salariais são atualizados periodicamente. Esse número não se refere apenas aos salários dos jogadores, mas é o limite máximo que o clube pode gastar com todos os seus funcionários, incluindo os salários das equipes femininas e das categorias de base, caso estejam registrados dentro do orçamento da equipe principal.

Quem ultrapassa esse teto fica proibido de registrar suas novas contratações, arma que a LaLiga usou por anos para impor a estabilidade financeira, mesmo que o preço seja a ampliação da lacuna entre os que têm alto poder financeiro e os que têm menos.

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