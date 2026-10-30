A LaLiga quebra o tabu: nova decisão coloca os árbitros do Campeonato Espanhol frente a frente com a imprensa

Em uma iniciativa sem precedentes que redesenha a relação entre o apito do árbitro e a tela da televisão, a estrutura de arbitragem espanhola decidiu quebrar a histórica barreira do silêncio e sair da zona proibida para os holofotes.

A entidade de arbitragem espanhola anunciou uma mudança radical em sua política de comunicação, segundo a qual os árbitros das partidas do Campeonato Espanhol, "LaLiga", aparecerão nas telas de televisão para prestar declarações e analisar suas decisões imediatamente após o fim dos jogos, a partir da décima primeira rodada, que começa nesta semana.

A rádio espanhola "Cadena SER" indicou que a decisão será aplicada de forma gradual, de modo que os árbitros falarão após dois jogos de cada rodada, escolhidos criteriosamente pelo Comitê Técnico de Árbitros.

Essa mudança histórica é fruto de um acordo tripartite sem precedentes que reuniu a Liga de Futebol Profissional Espanhola, "LaLiga", a Real Federação Espanhola de Futebol e o sindicato dos árbitros espanhóis (AESAF), com o objetivo principal de fortalecer a transparência e aproximar a imagem do árbitro do público.

Conforme o novo acordo, a medida não se limitará apenas aos árbitros da primeira divisão, mas também incluirá os árbitros da segunda divisão, que se comprometerão a conceder entrevistas aos meios de comunicação antes e depois dos jogos selecionados, em uma iniciativa que visa elevar a qualidade do produto audiovisual do futebol espanhol.

Recompensa em troca da transparência

Essa abertura midiática não veio sem contrapartida; em uma medida que espelha o modelo aplicado aos clubes em troca de sua aparição nas plataformas de transmissão, a LaLiga destinou a quantia de 500 mil euros como recompensa audiovisual total aos árbitros.

A Liga condicionou o pagamento dessa recompensa ao cumprimento de dois objetivos paralelos: o primeiro, a contribuição efetiva para elevar o valor de mercado e midiático do conteúdo futebolístico espanhol; e o segundo, a preservação do prestígio da arbitragem e o fortalecimento de sua imagem perante a opinião pública após anos de polêmicas e acusações.

Esse caminho já havia começado desde o início da temporada atual, quando os árbitros apareceram pela primeira vez em entrevistas rápidas antes do início dos jogos nos canais que transmitem as partidas, com destaque para a aparição do árbitro Juan Martínez Munuera antes do último Clássico, afirmando que, como árbitro, sempre tenta evitar os holofotes, mas que essa nova aparição vem para mudar essa regra.

Essa iniciativa se insere em um pacote de reformas abrangentes lançado pelo futebol espanhol para pôr fim à polêmica da arbitragem, que inclui a divulgação prévia dos nomes dos árbitros da sala do árbitro assistente de vídeo (VAR), o lançamento de um programa semanal intitulado "Tempo de Revisão" para analisar os lances polêmicos, e até mesmo o reconhecimento público dos erros de arbitragem quando comprovados, em uma tentativa séria de restaurar a confiança entre as arquibancadas e a sala de arbitragem.