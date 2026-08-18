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Deportivo Alaves v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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A LaLiga pega fogo cedo: comunicado contundente da associação de árbitros da Espanha

Deportivo Alaves x Getafe
Deportivo Alaves
Getafe
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P. Bordalas
Espanha

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A Associação Espanhola de Árbitros de Futebol (AESAF) divulgou, nesta terça-feira, um comunicado de tom duro em resposta às declarações de José Bordalás, técnico do Getafe, nas quais criticou a arbitragem após a derrota de sua equipe para o Alavés por 3 a 0 na primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Bordalás havia questionado a forma como os árbitros trataram sua equipe após a partida disputada no estádio Mendizorroza, considerando que o Getafe "não é tratado da mesma maneira" em comparação com os demais times, isso após a expulsão de seu jogador Kiko Femenía durante o confronto.

O treinador do Getafe também avaliou que a decisão da expulsão foi o ponto de virada da partida, e descreveu o resultado final como "injusto".

Em seu comunicado, publicado pelo jornal Marca, a associação de árbitros manifestou seu repúdio e condenação ao "tom e ao exagero" das declarações de Bordalás, considerando que representam uma tentativa de responsabilizar o sistema de arbitragem pela derrota de sua equipe.

A associação também criticou os insultos dirigidos ao árbitro Manuel Jesús Oriana, que dirigiu sua primeira partida no Campeonato Espanhol.

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A partida teve a expulsão de Kiko Femenía aos 58 minutos, depois que o árbitro mostrou inicialmente o cartão amarelo por sua entrada em Abde Ezzalzouli, antes de o árbitro de vídeo (VAR) intervir, levando o árbitro a voltar à tela e decidir mostrar o cartão vermelho.

A associação reafirmou o compromisso dos árbitros de aplicar a lei segundo critérios objetivos e justos, ressaltando que sua tarefa é lidar da mesma forma com situações semelhantes dentro de campo, apesar da dificuldade da arbitragem e da diferença de natureza das situações que ocorrem durante as partidas.

Ao encerrar seu comunicado, a associação destacou a importância do respeito aos árbitros, exigindo que todas as partes do sistema do futebol colaborem para a construção de uma competição saudável e respeitosa, e para o fortalecimento de um ambiente de entendimento e respeito mútuo.

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