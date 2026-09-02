A LaLiga encerra seu projeto de desenvolvimento do futebol iraquiano após mais de três anos de cooperação





A liga espanhola de futebol (LaLiga) encerrou seu projeto de consultoria e desenvolvimento do futebol junto à Federação Iraquiana de Futebol, iniciado em 2023, após o término da vigência do contrato original e de um período posterior de negociações, durante o qual a LaLiga apresentou uma série de alternativas voltadas a estabelecer um novo marco para a continuidade da cooperação.

Um projeto que contou com apoio dos mais altos níveis

Javier Tebas, presidente da LaLiga, declarou: "O Iraque possui uma das torcidas mais apaixonadas e comprometidas com o futebol no mundo, e esse entusiasmo foi uma fonte constante de inspiração para a nossa equipe de trabalho ao longo destes três anos. Tudo o que construímos juntos representa um legado para o futebol iraquiano. E estou convencido de que as bases que estabelecemos são sólidas, e tenho confiança de que os responsáveis por elas agora saberão como preservá-las e trabalhar para desenvolvê-las".

O acordo havia começado em 2023, sob a liderança de Adnan Dirjal, então presidente da Federação Iraquiana de Futebol, quando a LaLiga destinou, desde o início, uma equipe permanente para atuar no local em Bagdá, apoiada por centenas de especialistas de sua sede em Madri e de seus escritórios internacionais.

O projeto contou, desde o seu lançamento, com o envolvimento direto de Javier Tebas, presidente da LaLiga, que supervisionou pessoalmente seu desenvolvimento e visitou o Iraque em diversas ocasiões.

Principais marcos: desenvolvimento de negócios e competições profissionais

• Reorganização completa das ligas de primeira e segunda divisão, com a participação de 20 equipes e a realização de 380 partidas, além da criação de novos sistemas de fases eliminatórias para definir acessos, permanências e rebaixamentos, o que contribuiu para fortalecer a competitividade e o profissionalismo, com uma definição mais clara dos papéis e responsabilidades dentro da Federação Iraquiana de Futebol e das estruturas das competições.

• Aplicação de um calendário assimétrico condicionado, além de uma estratégia gradual desenvolvida desde 2023, com o objetivo de alinhar as datas de início e término da temporada com as grandes ligas europeias. O trabalho realizado durante o verão de 2026 foi decisivo para garantir o início da nova temporada sobre bases sólidas, acomodando as exigências da Copa do Iraque, da nova Supercopa Iraquiana, dos compromissos da seleção nacional e da participação dos clubes nas competições continentais.

• Aplicação da primeira etapa do sistema de controle financeiro dos clubes, o que incluiu os regulamentos financeiros e os programas de formação no Iraque e na Espanha, e a criação de uma comissão de validação e uma comissão de apelação.

• Introdução da tecnologia do árbitro de vídeo assistente (VAR) pela primeira vez na história do futebol iraquiano.

• Aumento do valor dos direitos audiovisuais em 6,5 vezes, com o registro de mais de 20 milhões de espectadores digitais durante a temporada 2025-2026, e com uma média de 112 mil visualizações por partida.

• Assinatura de um acordo com a Adidas para ser a fornecedora oficial das bolas, além da aplicação do primeiro modelo profissional de ativação e mensuração de patrocínio na história da competição.

• Crescimento do ecossistema digital da competição em 39,6%, e em 81,7% ao considerar o WhatsApp, chegando a 474.600 seguidores. O total de seguidores das vinte equipes reunidas alcançou 6,29 milhões de seguidores, com todos os clubes registrando índices de crescimento positivos.

• Organização de 20 oficinas, formação de mais de 500 especialistas de 40 clubes, e a realização de mais de 200 horas de treinamento, incluindo três programas de imersão na sede da LaLiga, na capital espanhola, Madri. Os programas abrangeram todas as áreas do projeto, incluindo o desenvolvimento de negócios e o desenvolvimento esportivo.

Principais marcos: desenvolvimento esportivo e futebol de base — «Projeto do Sonho»

• Criação do ecossistema de ligas de base no Iraque, que se expandiu de 66 equipes na temporada 2023-2024 para 174 equipes, 1.608 partidas e 4.070 jogadores registrados na temporada 2025-2026, com aumentos que ultrapassaram 163% no número de equipes, 301% no número de partidas e 142% no número de jogadores.

• Pela primeira vez, todos os jogadores foram registrados por meio de uma plataforma digital, MyIFA, que incluiu regulamentos para reduzir a fraude de idade. O sistema também credenciou 856 treinadores, 994 árbitros e 226 observadores de partidas.

• O centro de talentos da Federação Iraquiana de Futebol em Bagdá avaliou 1.424 participantes de 66 instituições, e selecionou 96 jogadores e 14 treinadores para passar por um processo de acompanhamento individual baseado em dados.

• A LaLiga elaborou um plano estratégico para o desenvolvimento da Federação Iraquiana de Futebol pelo período de três anos, que foi apresentado à Federação Internacional de Futebol (FIFA) e recebeu a aprovação da FIFA. Esse credenciamento contribuiu para que a Federação Iraquiana de Futebol pudesse aderir ao programa de desenvolvimento de talentos da FIFA (TDS) e migrar da categoria "Desenvolvimento" para a categoria "Ambição", elevando o valor do financiamento destinado a ela de zero para 250 mil dólares americanos.

Flexibilidade nos esforços para dar continuidade à parceria

O contrato original terminou em abril de 2026. E, durante o período de espera pela conclusão do processo eleitoral da Federação Iraquiana de Futebol, a LaLiga manteve sua equipe e seu trabalho em Bagdá.

Depois que a nova liderança assumiu suas funções, a Federação Iraquiana de Futebol pediu à LaLiga que mantivesse sua equipe no Iraque por mais três meses, em paralelo à negociação de um novo acordo. A LaLiga aceitou o pedido e deu continuidade a seus trabalhos ali.

Durante esse período, a LaLiga demonstrou grande flexibilidade e comprometimento, e apresentou diversas opções técnicas e contratuais. Também aceitou a decisão da Federação Iraquiana de Futebol de não dar continuidade ao "Projeto do Sonho" e incluiu, a pedido da federação, uma nova linha de trabalho específica para a arbitragem.

A proposta, elaborada em colaboração com o Comitê Técnico de Árbitros da Espanha (CTA), previa a designação de um especialista principal para atuar de forma permanente no local, além do apoio direto de figuras de destaque da arbitragem internacional.

A proposta também possibilitava aos representantes da arbitragem da Federação Iraquiana de Futebol a chance de participar das sessões semanais de revisão interna do Comitê Técnico de Árbitros, em uma oportunidade sem precedentes no âmbito da arbitragem internacional.

Apesar do amplo conjunto de alternativas que foram apresentadas, não foi possível, ao fim e ao cabo, chegar a um novo acordo.

A LaLiga afirma que continuará à disposição para cooperar com o futebol iraquiano no futuro, e agradece aos dirigentes iraquianos, aos clubes, aos treinadores, aos árbitros e às torcidas por sua colaboração ao longo dos últimos três anos.

Os sistemas que foram aplicados, os quadros que foram formados e o conhecimento que foi transferido constituem uma base sólida sobre a qual o futebol iraquiano pode se apoiar para dar continuidade à sua trajetória de desenvolvimento.

E a LaLiga manterá seu compromisso com o desenvolvimento do futebol no âmbito internacional. A instituição participa atualmente de diversos projetos de consultoria que abrangem uma variedade de áreas, incluindo o desenvolvimento esportivo, a profissionalização das ligas e dos clubes, a produção audiovisual, as academias e o desenvolvimento de base, aplicando os mesmos padrões de excelência, profissionalismo e comprometimento que marcaram seu trabalho no Iraque.