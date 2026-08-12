Em agosto, LaLiga se tornará a primeira liga nacional de futebol profissional do mundo a aplicar a tecnologia da «bola conectada» (Connected Ball) em larga escala, por meio de sua utilização em todas as partidas da LaLiga EA Sports e de sua integração com as tecnologias do árbitro assistente de vídeo (VAR) e do impedimento semiautomático (SAOT), reforçando a posição de LaLiga como referência mundial em inovação no futebol, evolução tecnológica e integridade da competição.





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A iniciativa também reforça o compromisso de LaLiga em continuar desenvolvendo a experiência audiovisual e a forma como os torcedores, os canais transmissores exclusivos e as plataformas digitais acompanham o futebol.





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