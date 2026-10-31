O confronto entre Levante e Atlético de Madrid, disputado no sábado no estádio "Ciutat de València", registrou um episódio histórico no Campeonato Espanhol, depois que o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea saiu para explicar as principais decisões de arbitragem polêmicas durante a partida, revelando os motivos da anulação de dois gols da equipe madrilenha, do cartão amarelo para o técnico dos donos da casa, Luis Castro, e da expulsão de um dos responsáveis pelo material do Levante.

A aparição de De Burgos, pelo canal "Movistar", faz parte de uma iniciativa conjunta entre a LaLiga, a Federação Espanhola de Futebol e o sindicato dos árbitros, que permite aos árbitros, pela primeira vez, explicarem suas decisões nos principais lances de arbitragem polêmicos, durante duas partidas do dia.

O árbitro começou sua fala enviando uma mensagem de solidariedade às vítimas do acidente de Toledo e a suas famílias, antes de esclarecer as circunstâncias da anulação do primeiro gol do Atlético de Madrid, apontando que a equipe de arbitragem permitiu a continuidade do jogo no início, antes de a tecnologia do árbitro assistente de vídeo "VAR" intervir e revelar a existência de um impedimento.

De Burgos disse: "Havia um impedimento cuja continuidade permitimos em campo, e da sala da tecnologia do árbitro assistente de vídeo nos informaram que o sistema indicava impedimento, e tivemos simplesmente que corrigir o lance e alterar o gol para impedimento".

Sobre o segundo gol anulado, o árbitro esclareceu que a decisão da anulação foi tomada diretamente dentro de campo, antes de a tecnologia de vídeo confirmar sua correção, acrescentando: "No segundo lance tomamos a decisão em campo de anular o gol, e o sistema confirma que estávamos certos".

De Burgos abordou as punições disciplinares durante a partida, esclarecendo que Luis Castro recebeu o cartão amarelo por ultrapassar os limites em suas declarações, enquanto um dos responsáveis pelo material do Levante foi expulso, após reclamações repetidas relacionadas ao seu comportamento.

O árbitro disse: "Recebemos várias reclamações, a última relacionada a um comportamento inadequado, e tomamos a decisão da expulsão conforme os regulamentos".

O árbitro também revelou os detalhes do lance em que Iván Romero, jogador do Levante, reclamou de ter levado uma cotovelada, confirmando que o contato ocorreu nas costas do jogador, e que a tecnologia de vídeo revisou o lance e o considerou parte normal do jogo, sem a existência de uma infração que exigisse a adoção de uma medida de arbitragem.