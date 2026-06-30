A KNVB toma medidas após episódio de racismo na seleção holandesa: “Achamos isso terrível”

Justin Kluivert, Crysencio Summerville e Quinten Timber foram alvo de comentários racistas nas redes sociais por parte de “torcedores” da seleção holandesa. Por isso, os três decidiram restringir as opções de comentários. A KNVB, em comunicado, expressou sua repulsa pelas declarações.

A Seleção Holandesa enfrentou o Marrocos na noite de segunda-feira, nas oitavas de final. Após 120 minutos de jogo de tirar o fôlego, porém, ainda não havia vencedor e, por isso, foi necessário recorrer aos pênaltis.

Ambas as seleções não se saíram muito bem, mas a Holanda foi um pouco pior. Justin Kluivert (na trave), Quinten Timber (para fora) e Crysencio Summerville (defesa) erraram os três pênaltis pela Holanda.

Ismael Saibari levou o Marrocos para a próxima fase com o quinto pênalti, para grande tristeza de toda a seleção holandesa. Os três jogadores que erraram também ficaram inconsoláveis após o jogo.

Kluivert, Timber e Summerville receberam reações odiosas nas redes sociais após a partida. Além disso, receberam muitos comentários racistas e, por isso, decidiram limitar ou até mesmo desativar completamente a possibilidade de comentários.

A KNVB repudia o racismo. “Achamos isso terrível”, informou a federação na terça-feira ao NU.nl. “Temos uma campanha contra a discriminação no futebol, com a qual também incentivamos que as pessoas denunciem casos de discriminação online no site meld.onlinediscriminatie.nl.”

A federação já vem realizando há algum tempo uma campanha contra o ódio e o racismo online. “O futebol une milhões de pessoas diferentes, e a discriminação faz exatamente o contrário. Isso, portanto, vai contra tudo o que o futebol representa.”

A KNVB, de qualquer forma, fará uma denúncia ao centro de denúncias. “Após uma denúncia, os profissionais jurídicos do centro avaliam se a manifestação é passível de punição. Isso pode ser o início de uma denúncia ao Ministério Público, que pode dar início a uma investigação criminal”, escreve o NU.nl.