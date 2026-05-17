A Juventus sofre uma derrota extremamente dolorosa e vê a vaga na Liga dos Campeões escapar por entre os dedos

A Juventus sofreu uma derrota extremamente dolorosa na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Em casa, a vitória foi roubada pela Fiorentina: 0 a 2.

A Juventus, com Teun Koopmeiners no meio-campo titular, precisava vencer para se manter na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. No entanto, a Fiorentina abriu o placar de forma ousada aos 30 minutos: depois que Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic e Francisco Conceição perderam chances, Cher Ndour colocou os visitantes em vantagem por 0 a 1.

Assim, a equipe de Luciano Spalletti teve que partir para a reação. Novas chances surgiram para Jeremie Boga e Conceição, mas, em todas elas, o excelente goleiro David de Gea foi o grande obstáculo. Weston McKennie e Vlahovic conseguiram colocar a bola no fundo da rede, mas, por duas vezes, a Juventus viu o gol de empate ser anulado.

A cinco minutos do fim da partida, contra todas as expectativas, veio o golpe fatal para a Juventus. Rolando Mandragora fez 0 a 2 com um chute incrível no ângulo superior. Com isso, Koopmeiners e a Juventus caem para a 6ª posição na Série A, atrás da nova 4ª colocada, a AS Roma, e da 5ª colocada, o Como. Falta apenas uma partida para ser disputada na Itália.