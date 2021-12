A Juventus pode ser rebaixada novamente por problemas extracampo?

As vitórias na semana passada sobre Salernitana e o Genoa podem ter trazido uma trégua temporária para a Juventus, embora apenas em campo. Fora dele, o time italiano continua atolado em uma investigação financeira, que já se configura como uma das maiores polêmicas do futebol italiano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2006, a Juventus foi rebaixada para a segunda divisão por seu papel em um escândalo de arbitragem, que também resultou em multas e perda de pontos para o Milan, Fiorentina, Lazio e Reggina.

Desta vez, o foco está nas finanças e, em particular, no ganho de capital.

A GOAL te explica tudo a seguir, detalhando tudo o que sabemos até agora, bem como o que pode acontecer...

O que é ganho de capital?

No futebol, ganhos de capital é basicamente o lucro obtido em uma transferência. Por exemplo, se a Juventus contratasse um jogador por 100 milhões de euros em um contrato de cinco anos. Eles abateriam o custo dos direitos de registro do jogador ao longo da duração de seu contrato, provavelmente distribuindo os pagamentos igualmente por cinco anos. Resumindo, o valor do jogador seria dividido por 20 milhões de euros por ano.

Portanto, se a Juve vendesse esse jogador após três anos por 60 milhões de euros, eles teriam um ganho de capital de 20 milhões de euros em seus direitos de registro.

Por que os ganhos de capital são importantes no futebol?

Os ganhos de capital impactam diretamente nos lucros anuais de um clube e, isto, é agora mais importante do que nunca devido ao Fair Play Financeiro da Uefa. Como todos sabemos, os balanços dos clubes estão sempre sendo verificados, e aqueles que infringirem as regras podem enfrentar severas punições.

A pressão, então, recai sobre os clubes para que equilibrarem suas contas anualmente. Alguns clubes teriam recorrido ao aumento do valor dos ativos, obtendo lucro em certas transferências.

Isso geralmente é feito na movimentação de jogadores jovens. Os jogadores da base, geralmente chegam de graça, o que significa que, se forem vendidos, é puro lucro.

Por que a Juventus está no centro deste escândalo?

Na janela de transferências passada, Arthur, meia brasileiro, saiu do Barça para Turim, enquanto Miralem Pjanic foi na direção oposta.

Oficialmente, esses dois negócios não estavam conectados. Eles não foram anunciados como parte da mesma transferência. O Barcelona afirmou que a Juve concordou em pagar um valor inicial de 72 milhões de euros por Arthur, enquanto a Pjanic foi adquirido por 60 milhões de euros.

Ambos os clubes estavam, portanto, em posição de obter um ganho de capital para o jogador que estava de saída, enquanto a Juve só teve que entregar 12 milhões de euros em dinheiro.

Foi um acordo adequado para ambas as partes, mas especialmente o Barça sem dinheiro, pois se aproximava de registrar um lucro antes do final do ano financeiro.

Essa troca era mais sobre finanças do que futebol. Nenhum dos jogadores parece valer seus respectivos salários, especialmente no atual clima econômico afetado pela Covid-19, mas isso foi considerado sem importância.

Não houve ameaça de investigação, muito menos punição. Até agora...

Porque?

Dito isso, três órgãos italianos distintos têm examinado as transferências envolvendo a Juventus e outros clubes, incluindo a troca Pjanic e Arthur, bem como uma operação semelhante em 2019, que viu Danilo ir para a Juventus por 37 milhões de euros e João Cancelo se mudar para o Manchester City por 65 milhões de euros.

Há pouco mais de um ano, a Comissão de Supervisão de Clubes de Futebol Profissional da Itália, começou a investigar negócios envolvendo jogadores. Após essa investigação, a comissão enviou ao Ministério Público os detalhes da negociação, que abriu uma investigação criminal em maio chamada "Prisma".

Em 12 de julho, o CONSOB, regulador financeiro responsável por monitorar as negociações dos clubes cotados em bolsas (como a Juventus), começou a estudar 62 transferências relativas às temporadas 2018/19, 2019/20 e 2020/21, sendo 42 da Juventus.

De acordo com a Sky Sport italiana, esses negócios valeram um total de 282 milhões de euros em ganhos de capital.

A Juventus é o único grande clube envolvido?

De jeito nenhum, alguns dos negócios em destaque envolvem Sampdoria, Roma e Atalanta, incluindo a venda de Cristian Romero ao Tottenham.

No entanto, a transferência de maior perfil investigada é, indiscutivelmente, a de Victor Osimhen, que se mudou do Lille para o Napoli no ano passado.

A taxa, pelo menos no papel, era de 70 milhões de euros, mas a inclusão de quatro jogadores do Napoli representou 20 milhões de euros da taxa: o goleiro Orestis Karnezis, Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori, que foram dispensados prontamente sem ter fez uma única aparição no Lille.

Quando questionado sobre a investigação sobre a legitimidade dessa transferência, o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, disse ao New York Times: "Não estou preocupado porque sou um guerreiro."

A investigação, porém, subiu vários degraus na semana passada, particularmente em relação ao papel da Juve em tudo isso. Não se trata apenas de estarem envolvidos em dois terços das transferências. Há também o fato de que a Juve está listada na bolsa de valores e isso está sob a alçada da Polícia Federal da Itália.

Quem exatamente está sob investigação?

O presidente do clube da Juventus, Andrea Agnelli, o vice-presidente Pavel Nedved, o diretor financeiro e corporativo Stefan Cerrato, o ex-diretor Fabio Paratici (agora do Tottenham), o ex-diretor financeiro Stefano Bertola e seu antecessor Marco Re.

O Ministério Público emitiu um comunicado em 27 de novembro: “Desde esta tarde, por ordem do Ministério Público, agentes de segurança têm feito buscas nas sedes de Turim e Milão da Juventus."

“Os agentes foram instruídos a encontrar a documentação e outros elementos úteis relativos às demonstrações financeiras do clube nos anos de 2019 a 2021."

“Atualmente, as atividades estão destinadas na apuração de crime de falsas comunicações de empresas cotadas e emissão de faturas de transações inexistentes."

Como a Juventus respondeu?

O clube prontamente divulgou uma declaração: "Conforme já divulgado, o clube está cooperando com os investigadores e confia em esclarecer qualquer aspecto de seu interesse, pois acredita ter agido em conformidade com as leis e regulamentos que regem a preparação de relatórios financeiros, de acordo com os princípios contábeis e em linha com a prática internacional da indústria do futebol e as condições de mercado.”

John Elkann, que detém o controle da Juventus, comentou sobre o assunto em 30 de novembro.

"O clube já comentou sobre as investigações em andamento, está colaborando com os investigadores e está confiante em ser claro sobre o assunto", disse ele aos repórteres.

“Estou confiante no trabalho das autoridades italianas. Vocês sabem que a Juventus tem uma nova diretoria, um novo dono, um novo treinador, que, com o presidente e o vice-presidente, estão enfrentando esses momentos difíceis. Estou convencido de que o futuro da Juventus será tão importante quanto a sua história. É um grande clube e existe vontade para que continue assim."

Por que o nome de Cristiano Ronaldo foi citado?

Segundo a Gazzetta dello Sport, o atacante da Juventus poderá ser interrogado pelos investigadores que tentam localizar um alegado 'pagamento secreto' efetuado ao jogador português.

Vários meios de comunicação italianos informaram que, durante uma conversa entre o advogado Cesare Gabasio e o diretor da Juventus, Federico Cherubini, gravada por escuta, foi feita referência a um "famoso documento que teoricamente não deveria existir".

Os investigadores, até agora, não encontraram nenhum registro deste documento. Da forma como está, não há absolutamente nenhuma implicação de que Ronaldo tenha feito algo errado, mas a Gazzetta afirma que o Ministério Público pode pedir esclarecimentos sobre o assunto ao atacante do Manchester United.

O que pode acontecer com o time?

Segundo Marco Donzelli, presidente da associação italiana dos direitos do consumidor, a Juventus poderia, 15 anos depois de cair para a segunda divisão, ser novamente rebaixada e, ainda, perder títulos da Serie A.

O time é está sendo acusado por uma questão grave, que coloca em jogo as últimas edições do Campeonato Italiano, até porque houve um verdadeiro domínio da Juventus nos últimos anos, que terminou no ano passado”, afirmou.

“Se a Juventus tivesse ganho ilegitimamente uma vantagem sobre os clubes rivais com operações deste tipo, então a regularidade dos últimos campeonatos de futebol falharia e, como consequência, a Federação e as autoridades da competição terão que intervir e sancionar aqueles responsável. Além das responsabilidades individuais, o clube não estará isento de punições."

“Por esse motivo e para proteger milhares de torcedores, vamos apresentar uma denúncia ao Ministério Público Federal pedindo o rebaixamento para a Serie B e a revogação dos últimos títulos conquistados na sombra dessas operações potencialmente ilegais."

É importante notar que este caso não é sem precedentes, de qualquer forma. O Milan e a Inter foram investigados por supostas irregularidades financeiras relacionadas aos ganhos de capital em 2008, mas nenhum dos clubes foi sancionado - novamente, por causa da dificuldade envolvida em determinar o verdadeiro valor de mercado de um jogador.

Quando a investigação será concluída?

Na Juventus, os diretores da base e Giovanni Manna, já foram entrevistado pelo Ministério Público, enquanto Cherubini e Maurizio Arrivabene foram interrogados como testemunhas.

Re e Bertola também foram convocados, mas, de acordo com o Corriere della Sera, ambos se recusaram a responder a quaisquer perguntas.

Ainda não se sabe se Agnelli, Paratici e Nedved serão convocados. No entanto, acredita-se que a investigação possa ser concluída nas próximas duas semanas.

Com isso, as autoridades competentes devem apurar se algum regulamento financeiro ou esportivo foi violado e se alguma punição é justificada.

Em breve descobriremos se é esse o caso.