Justin Kluivert está na lista de desejos da Juventus, segundo o jornal esportivo italiano La Gazzetta dello Sport. No entanto, o holandês não é a primeira opção da Velha Senhora.

O gigante italiano está de olho, em primeiro lugar, em Brahim Díaz, do Real Madrid. O versátil atacante, que pode atuar tanto pelas laterais quanto como meio-campista ofensivo, é a prioridade. Caso ele se mostre inatingível, Kluivert entrará definitivamente em cena.

O ponta, no entanto, já tem uma passagem pela Itália no currículo. Em 2018, a AS Roma o contratou do Ajax por mais de 17 milhões de euros. Sua passagem pela capital, porém, nunca foi um grande sucesso.

Seguiu-se uma série de empréstimos — ao RB Leipzig, ao OGC Nice e ao Valencia —, mas em nenhum desses clubes ele conseguiu realmente se destacar. Por fim, o Bournemouth arriscou e o contratou por cerca de onze milhões de euros, vindo dos romanos.

Isso revelou-se um excelente investimento. Sob o comando do técnico espanhol Andoni Iraola, Kluivert transformou-se num meio-campista ofensivo completo. Em 96 partidas, ele marcou 24 gols e deu dez assistências, números que chamaram a atenção do 36 vezes campeão italiano.

Esta temporada foi mais difícil para Kluivert. No início deste ano, o jogador com 11 convocações para a seleção sofreu uma lesão no joelho que exigiu uma cirurgia. Há algumas semanas, ele voltou aos gramados, bem a tempo para a Copa do Mundo.

O técnico da seleção, Ronald Koeman, confirmou após o anúncio da convocação que Kluivert está em forma, mas ainda precisa recuperar o ritmo. Se ele tiver um bom desempenho na Copa do Mundo, isso aumentará consideravelmente suas chances de uma boa transferência, possivelmente para Turim.