A Juventus e a AS Roma agradecem ao Napoli pelo resultado favorável contra o Como

O decepcionante clássico italiano entre Como e Napoli terminou sem gols no sábado. O Como foi de longe a melhor equipe, mas não conseguiu marcar. Graças a esse resultado, o Napoli, segundo colocado, está praticamente garantido na Liga dos Campeões. O Como, que ocupa a quinta posição, pode ser ultrapassado pela AS Roma e sabe que a Juventus, quarta colocada, pode ampliar a diferença para cinco pontos.

Foi quase um milagre o placar estar 0 a 0 no intervalo. O Como teve de longe as maiores e mais numerosas chances, mas Anastasios Douvikas, entre outros, não estava em seu melhor dia. O ex-atacante do FC Utrecht viu uma tentativa no início da partida ser defendida por Amir Rrahmani na linha do gol.

O Napoli tentou, aqui e ali, encontrar um caminho pela defesa do Como, que, apesar disso, se manteve firme com bastante facilidade. O Como, por outro lado, teve menos dificuldade em criar chances, embora Martin Baturina também não tenha conseguido aproveitar. O croata chutou para fora de perto.

O goleiro do Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, também teve sorte em alguns momentos, como quando Assane Diao parecia ter uma chance imperdível, mas o goleiro sérvio teve a sorte de que o controle de bola de Diao deixou a desejar.

Após o intervalo, pouco mudou no jogo: o Como ditava o ritmo, o Napoli seguia. Isso rendeu a Diao mais uma oportunidade, e desta vez ele viu sua cabeçada passar raspando por cima do gol de Milinkovic-Savic. O goleiro chegou bem a tempo, pouco depois, para impedir Baturina de marcar.

Foi só a cerca de dez minutos do fim que o Napoli teve uma chance séria de assumir a liderança. Scott McTominay recebeu um passe em profundidade e, após um belo controle, teve imediatamente uma chance de chute. O escocês chutou a centímetros da trave.

Aquele momento deu um pouco de confiança ao Napoli. Matteo Politano encontrou espaço para chutar e fez isso de forma magnífica, mas também não teve sorte, com a bola batendo na trave. O placar ficou em 0 a 0, um resultado que pode custar caro ao Como na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.