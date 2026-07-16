A Juventus deixa a AS Roma boquiaberta com uma tentativa bem-sucedida de contratar um jogador que disputou a Copa do Mundo

A AS Roma acabou não conseguindo renovar o contrato de Zeki Çelik. O jogador da seleção turca parecia prestes a assinar um novo contrato, mas acabou decidindo deixar o clube para se transferir para a Juventus.

Na temporada passada, já havia muitas dúvidas na Roma sobre o futuro de Çelik. Como ele não renovava seu contrato, que estava prestes a expirar, o lateral-direito já era fortemente associado à Juventus nos bastidores.

Apesar disso, a transferência parecia não se concretizar, já que a Juventus tinha, inicialmente, outra opção disponível: Emil Holm. O lateral-direito sueco esteve emprestado pelo Bologna nos últimos seis meses.

A Juventus teve a chance de contratar Holm definitivamente, mas decidiu não exercer a opção de compra. Enquanto isso, Çelik estava perto de um acordo com a Roma, mas atrasos nas negociações acabaram levando à sua saída.

A Juventus ofereceu ao jogador de 29 anos, Çelik, um contrato de três anos e, segundo os jornalistas especializados em transferências Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, o jogador, que disputou 63 partidas pela seleção, aceitou a proposta.

Çelik chegou a passar pelo exame médico na quinta-feira em Turim, onde deverá oferecer opções adicionais ao técnico Luciano Spalletti na defesa.

Dada a rivalidade entre a Roma e a Juventus, Çelik pode se preparar para um retorno acirrado ao Stadio Olimpico. Na próxima temporada, Çelik jogará pela Juventus na Liga Europa, enquanto a Roma disputará a Liga dos Campeões.

Çelik começou sua carreira no Bursaspor e, passando pelo Istanbulspor, transferiu-se para o Lille OSC em 2018. Após quatro anos na França, ele se transferiu para a Roma em 2022 por cerca de 7,5 milhões de euros, clube pelo qual disputou 151 partidas.