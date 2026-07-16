A Juventus deixa a AS Roma boquiaberta com uma tentativa bem-sucedida de contratar um jogador que disputará a Copa do Mundo

A AS Roma acabou não conseguindo renovar o contrato de Zeki Çelik. O jogador da seleção turca parecia prestes a assinar um novo contrato, mas decidiu deixar o clube para se juntar à Juventus. A “La Vecchia Signora” já confirmou a transferência relâmpago.

Na temporada passada, já havia muitas dúvidas na Roma sobre o futuro de Çelik. Como ele não renovava seu contrato, que estava chegando ao fim, o lateral-direito já era fortemente associado à Juventus nos bastidores.

Apesar disso, a transferência parecia não ir adiante, já que a Juventus tinha outra opção disponível: Emil Holm. O lateral-direito sueco foi emprestado pelo Bologna nos últimos seis meses.

A Juventus acabou desistindo da opção de compra de Holm. Enquanto isso, Çelik estava perto de um acordo com a Roma, mas atrasos nas negociações acabaram levando à sua saída.

A Juventus ofereceu ao jogador de 29 anos, Çelik, um contrato de três anos, e ele o aceitou oficialmente após passar com sucesso nos exames médicos.

Dada a rivalidade entre a Roma e a Juventus, Çelik pode se preparar para um retorno acirrado ao Stadio Olimpico. Na próxima temporada, Çelik jogará pela Juventus na Liga Europa, enquanto a Roma disputará a Liga dos Campeões.

Çelik começou sua carreira no Bursaspor e, passando pelo Istanbulspor, transferiu-se para o Lille OSC em 2018. Após quatro anos na França, ele se transferiu para a Roma em 2022 por cerca de 7,5 milhões de euros, clube pelo qual disputou 151 partidas.