Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
imago-sport-1084969062.jpgIMAGO
Alvino Hanafi
Traduzido por

“A Juve nunca morre!”: Massimiliano Allegri dá resposta contundente às alegações de crise na Juventus

Siga GOAL no Google

O técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, rejeitou as afirmações da imprensa de que a Juventus, seu ex-clube, está em crise antes do confronto de domingo pela Serie A. Allegri afirmou que a Juventus, mesmo abalada, segue na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros e pediu à sua equipe que corrija seu equilíbrio defensivo.

Publicidade

Allegri rejeita discurso de crise em torno da Juventus

O Napoli visita a Juventus no Allianz Stadium, pela Serie A, na noite de domingo. As duas equipes somam 14 pontos. O Napoli chega após uma vitória por 4 a 1 sobre o Monza, enquanto a Juventus enfrenta fortes críticas depois de perder por 2 a 0 para o Genoa.

Allegri não poderá ficar à beira do campo na partida por cumprir uma suspensão de dois jogos, deixando o auxiliar Marco Landucci no comando.

Apesar do revés da Juventus no meio da semana, Allegri insiste que a equipe anfitriã continua sendo de elite.

Allegri alerta Napoli para reação de uma Juventus ferida

Antes de seu retorno a Turim, Allegri rejeitou a cobertura da imprensa que dá a equipe anfitriã como acabada. “A imprensa diz que a Juventus está morta, mas sei como o clube é e sei que a Juve nunca morre”, afirmou Allegri.

Publicidade
Publicidade

“Quando as coisas ficam difíceis, todos se unem. Vai ser um jogo muito difícil.”

Tópicos relacionados

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00

“A Juventus é uma equipe montada para terminar entre os quatro primeiros. Vai estar ferida e com raiva... É uma excelente equipe”, acrescentou.

Equilíbrio e vaga entre os quatro primeiros seguem como prioridades do Napoli

Embora o Napoli tenha marcado quatro gols no meio da semana, Allegri segue preocupado com as fragilidades defensivas, especialmente após a lesão grave do meio-campista Stanislav Lobotka. “Temos marcado muitos gols recentemente, mas também temos sofrido muitos”, explicou Allegri.

Publicidade

“Isso significa que precisamos trabalhar nosso equilíbrio e a forma como administramos a posse de bola. Temos de melhorar nossa organização e nosso jogo tanto na defesa quanto no ataque.”

“Nosso objetivo é terminar entre os quatro primeiros... Não podemos achar que basta vencer este confronto direto para ficarmos satisfeitos”, ressaltou o treinador.

Publicidade

Landucci assume o banco em confronto decisivo

O auxiliar Landucci comandará o Napoli à beira do campo no Allianz Stadium enquanto Allegri cumpre suspensão.

O Napoli busca os três pontos para reforçar suas chances de terminar entre os quatro primeiros.

Publicidade

O importante confronto da Serie A começa na noite de domingo, em Turim.