Allegri rejeita discurso de crise em torno da Juventus
O Napoli visita a Juventus no Allianz Stadium, pela Serie A, na noite de domingo. As duas equipes somam 14 pontos. O Napoli chega após uma vitória por 4 a 1 sobre o Monza, enquanto a Juventus enfrenta fortes críticas depois de perder por 2 a 0 para o Genoa.
Allegri não poderá ficar à beira do campo na partida por cumprir uma suspensão de dois jogos, deixando o auxiliar Marco Landucci no comando.
Apesar do revés da Juventus no meio da semana, Allegri insiste que a equipe anfitriã continua sendo de elite.
Allegri alerta Napoli para reação de uma Juventus ferida
Antes de seu retorno a Turim, Allegri rejeitou a cobertura da imprensa que dá a equipe anfitriã como acabada. “A imprensa diz que a Juventus está morta, mas sei como o clube é e sei que a Juve nunca morre”, afirmou Allegri.
“Quando as coisas ficam difíceis, todos se unem. Vai ser um jogo muito difícil.”
Tópicos relacionados
“A Juventus é uma equipe montada para terminar entre os quatro primeiros. Vai estar ferida e com raiva... É uma excelente equipe”, acrescentou.
Equilíbrio e vaga entre os quatro primeiros seguem como prioridades do Napoli
Embora o Napoli tenha marcado quatro gols no meio da semana, Allegri segue preocupado com as fragilidades defensivas, especialmente após a lesão grave do meio-campista Stanislav Lobotka. “Temos marcado muitos gols recentemente, mas também temos sofrido muitos”, explicou Allegri.
“Isso significa que precisamos trabalhar nosso equilíbrio e a forma como administramos a posse de bola. Temos de melhorar nossa organização e nosso jogo tanto na defesa quanto no ataque.”
“Nosso objetivo é terminar entre os quatro primeiros... Não podemos achar que basta vencer este confronto direto para ficarmos satisfeitos”, ressaltou o treinador.
Landucci assume o banco em confronto decisivo
O auxiliar Landucci comandará o Napoli à beira do campo no Allianz Stadium enquanto Allegri cumpre suspensão.
O Napoli busca os três pontos para reforçar suas chances de terminar entre os quatro primeiros.
O importante confronto da Serie A começa na noite de domingo, em Turim.