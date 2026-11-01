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O técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, rejeitou as afirmações da imprensa de que a Juventus, seu ex-clube, está em crise antes do confronto de domingo pela Serie A. Allegri afirmou que a Juventus, mesmo abalada, segue na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros e pediu à sua equipe que corrija seu equilíbrio defensivo.

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Allegri rejeita discurso de crise em torno da Juventus

O Napoli visita a Juventus no Allianz Stadium, pela Serie A, na noite de domingo. As duas equipes somam 14 pontos. O Napoli chega após uma vitória por 4 a 1 sobre o Monza, enquanto a Juventus enfrenta fortes críticas depois de perder por 2 a 0 para o Genoa.

Allegri não poderá ficar à beira do campo na partida por cumprir uma suspensão de dois jogos, deixando o auxiliar Marco Landucci no comando.

Apesar do revés da Juventus no meio da semana, Allegri insiste que a equipe anfitriã continua sendo de elite.

Allegri alerta Napoli para reação de uma Juventus ferida

Antes de seu retorno a Turim, Allegri rejeitou a cobertura da imprensa que dá a equipe anfitriã como acabada. “A imprensa diz que a Juventus está morta, mas sei como o clube é e sei que a Juve nunca morre”, afirmou Allegri.

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“Quando as coisas ficam difíceis, todos se unem. Vai ser um jogo muito difícil.”

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“A Juventus é uma equipe montada para terminar entre os quatro primeiros. Vai estar ferida e com raiva... É uma excelente equipe”, acrescentou.

Equilíbrio e vaga entre os quatro primeiros seguem como prioridades do Napoli

Embora o Napoli tenha marcado quatro gols no meio da semana, Allegri segue preocupado com as fragilidades defensivas, especialmente após a lesão grave do meio-campista Stanislav Lobotka. “Temos marcado muitos gols recentemente, mas também temos sofrido muitos”, explicou Allegri.

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“Isso significa que precisamos trabalhar nosso equilíbrio e a forma como administramos a posse de bola. Temos de melhorar nossa organização e nosso jogo tanto na defesa quanto no ataque.”

“Nosso objetivo é terminar entre os quatro primeiros... Não podemos achar que basta vencer este confronto direto para ficarmos satisfeitos”, ressaltou o treinador.

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Landucci assume o banco em confronto decisivo

O auxiliar Landucci comandará o Napoli à beira do campo no Allianz Stadium enquanto Allegri cumpre suspensão.

O Napoli busca os três pontos para reforçar suas chances de terminar entre os quatro primeiros.

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O importante confronto da Serie A começa na noite de domingo, em Turim.