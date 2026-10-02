A Justiça francesa rejeita a ação de Mbappé contra o Paris e encerra para sempre a disputa dos 61 milhões

A Justiça francesa baixou definitivamente a cortina sobre a mais longa e empolgante disputa jurídica da história do futebol francês, entre Kylian Mbappé e seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, ao rejeitar a ação de "assédio moral" movida pelo astro do Real Madrid contra a diretoria do clube parisiense.

O jornal "L'Équipe" revelou nesta sexta-feira que os tribunais franceses rejeitaram a ação na qual Mbappé acusava seu ex-clube de exercer pressão psicológica e praticar assédio no ambiente de trabalho, por insuficiência de provas.

Segundo o jornal, os advogados do jogador haviam entrado com a ação em meio à batalha jurídica em torno de seus valores atrasados e, posteriormente, a retiraram, mas o Ministério Público deu continuidade à investigação de forma independente.

Ainda assim, os juízes de instrução decidiram em maio passado não dar seguimento ao caso, considerando que "é impossível prosseguir com o processo, pois o próprio denunciante não dá apoio à ação".

As raízes desse caso remontam ao início da temporada 2022-2023, quando a diretoria do Paris Saint-Germain decidiu afastar Mbappé do time principal e obrigá-lo a treinar com o grupo dos descartados, após ele se recusar a acionar a cláusula de renovação de seu contrato.

Na ocasião, Mbappé acusou a diretoria do clube de tentar forçá-lo a renovar ou a sair por uma quantia financeira elevada, com medo de perdê-lo de graça ao fim do contrato.

Essa situação se arrastou por semanas, antes de o técnico Luis Enrique intervir, em seu primeiro ano, e reintegrá-lo ao grupo principal, de modo que ele completou a temporada e depois rumou para o Real Madrid em uma transferência de graça no verão de 2024.

Do outro lado do conflito, o Paris Saint-Germain reteve parte do salário e das bonificações do jogador, considerando isso parte de um acordo verbal firmado com o presidente Nasser Al-Khelaifi em troca de seu retorno ao time principal, o que levou Mbappé a lançar uma ampla campanha jurídica em maio de 2025, que incluía a queixa de assédio moral.

No entanto, o jogador acabou decidindo retirar a ação de assédio, depois que o tribunal do trabalho lhe deu ganho de causa no litígio contratual e condenou o Paris Saint-Germain a pagar 61 milhões de euros em valores atrasados, sentença que o clube parisiense não recorreu, tornando-se definitiva e irrecorrível.

Com essa última decisão, todas as disputas jurídicas entre as duas partes são oficialmente encerradas, pondo fim a uma história que começou em 2017, quando Mbappé se transferiu do Monaco para o Paris por 180 milhões de euros, na segunda transferência mais cara da história, período em que se tornou o maior artilheiro da história do clube e conquistou 7 títulos do Campeonato Francês, antes de iniciar um novo capítulo em sua carreira com a camisa do Real Madrid.



