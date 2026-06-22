A jornada chegou ao fim... Jogador do Barcelona se despede oficialmente em poucas horas

Uma reportagem divulgada hoje, segunda-feira, revelou que um jogador do Barcelona deixará o clube nas próximas horas, diante da dificuldade de permanecer nas fileiras do time catalão na próxima temporada.

O jornal “Mundo Deportivo”, citando fontes gregas, informou que Iñaki Peña, goleiro do Barcelona, se juntará oficialmente ao Panathinaikos amanhã, terça-feira.

De acordo com as notícias, o jogador de 27 anos, proveniente do Barcelona, assinará um contrato de quatro anos, e o clube catalão receberá 3 milhões de euros pela sua transferência.

De acordo com essas notícias, que incluem muitos detalhes, a contratação do goleiro formado na base do Barcelona será anunciada na manhã de amanhã, terça-feira, e está previsto que ele se junte ao campo de treinamento da equipe em Apeldoorn, na Holanda. Penya viajará para a Holanda acompanhado pelo diretor esportivo do clube grego, Stefanos Koutsoulis, e pelo novo lateral grego, Triantafilos Tsabras.

Iñaki Peña, que percebeu que era hora de explorar novas oportunidades profissionais fora da La Liga após passar a última temporada emprestado pelo Barcelona ao Elche, está em Atenas desde ontem, domingo.

De acordo com notícias vindas da Grécia, ele passou pelos exames médicos necessários hoje, segunda-feira, antes do anúncio oficial de sua transferência para o Panathinaikos.