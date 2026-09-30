Uma reportagem da imprensa revelou, nesta quarta-feira, a verdade sobre a aposentadoria de Cristiano Ronaldo do futebol internacional pela seleção de Portugal, após sua crise com o treinador Jorge Jesus.

Cristiano deixou a concentração da seleção portuguesa, sediada na Dinamarca, antes do confronto entre as duas seleções amanhã, pela Liga das Nações da Europa, após as declarações do técnico, nas quais afirmou que Ronaldo não começaria como titular amanhã e que não mudaria qualquer decisão técnica por causa de um único jogador.

Após sua saída repentina da concentração de treinos da seleção portuguesa, o Don enviou uma mensagem em que disse: "Depois da coletiva de imprensa do treinador da seleção, e após uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidi deixar a concentração de treinos. Informarei o povo português, no momento oportuno, sobre a verdade dos motivos que me levaram a deixar a seleção nacional à qual sempre me dediquei. Agora é a hora certa para desejar a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção, toda a sorte".

Após essa mensagem, aumentou a polêmica sobre seu futuro com Portugal, com alguns considerando que se tratava de uma insinuação de aposentadoria do futebol internacional, enquanto outros entendem que todos devem esperar para saber a verdade.

Por sua vez, o jornal português "O Jogo" soltou uma bomba retumbante sobre o futuro de Cristiano com a seleção de Portugal.

O jornal afirmou: "Cristiano Ronaldo tomou uma decisão irreversível: não representará mais Portugal. E a partida contra o País de Gales foi a última dele com a seleção nacional".