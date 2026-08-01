O príncipe Ali bin Al-Hussein, presidente da Federação Jordaniana de Futebol, dirigiu um importante pedido à Federação Internacional de Futebol, sobre a necessidade de eliminar o voto secreto nas eleições para a presidência da Fifa.

A Federação Internacional e o seu presidente suíço, Gianni Infantino, foram alvo de uma ampla onda de indignação, por causa da polêmica proposta da Fifa de vender uma parcela dos direitos da Copa do Mundo a fundos de investimento privados.

A União Europeia se rebelou e decidiu boicotar os torneios da Federação Internacional, antes de a Fifa recuar de seguir em frente com seu projeto polêmico.

O príncipe Ali bin Al-Hussein escreveu, através de sua conta na rede social X: "Com toda a controvérsia em torno da Fifa, o futebol mundial enfrenta uma clara crise de liderança, e isso antes das próximas eleições".

E acrescentou: "Como alguém que já passou por este processo antes, acredito que há um passo que deve ser dado imediatamente, que é eliminar o voto secreto nas eleições para a presidência da Fifa".

E prosseguiu: "Todas as outras decisões, incluindo a escolha do país-sede da Copa do Mundo, passaram a ser tomadas de forma aberta, com exceção das eleições presidenciais, claro".

E ressaltou: "Com um presidente que elegemos a cada quatro anos, e um conselho que toma todas as decisões, o voto aberto é o único meio de nos responsabilizar, nós, os presidentes das federações membros, perante os torcedores de futebol de nossos países, bem como os dirigentes e jogadores que nos elegeram".

E enfatizou: "Ao mesmo tempo, esse sistema oferece proteção a cada federação membro que possa ser submetida a pressões para emitir uma decisão sob coação a portas fechadas, como aconteceu no passado".

E concluiu: "Mais importante ainda, isso dará a cada federação membro a capacidade de influenciar a votação mais importante que jamais realizamos, que é a escolha da liderança do maior e mais popular esporte do mundo, e definir o rumo que ele seguirá no futuro".

Vale lembrar que o príncipe Ali bin Al-Hussein se candidatou mais de uma vez às eleições para a presidência da Fifa.