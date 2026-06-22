A joia preciosa do Barcelona... Hamza Abdelkarim é ovacionado pela Catalunha após a vitória sobre a Nova Zelândia

O jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim recebeu amplos elogios do jornal catalão “Sport”, após sua participação na vitória da seleção egípcia sobre a Nova Zelândia por 3 a 1, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O jornal destacou que o jogador de 18 anos continua adquirindo experiência no mais alto nível, após ter feito sua segunda aparição com a camisa da seleção egípcia na Copa do Mundo, afirmando que o Barcelona acompanha de perto a evolução de um de seus maiores talentos futuros.

Hamza entrou em campo aos 76 minutos, substituindo Mustafa Zico, o que lhe rendeu uma nova oportunidade do técnico Hossam Hassan para provar suas habilidades no cenário internacional, depois de já ter atuado contra a Bélgica na rodada de estreia.

O jornal destacou que o jovem atacante deixou sua marca durante os minutos em que esteve em campo, demonstrando qualidade técnica e grande dinamismo em suas jogadas, e esteve prestes a abrir o placar na competição com uma bola defendida pelo goleiro da Nova Zelândia.

A reportagem confirmou que a confiança de Hossam Hassan no jogador não surgiu do nada, mas reflete a convicção da comissão técnica de que ele é um dos candidatos a liderar o ataque da seleção egípcia nos próximos anos.

Nesse mesmo contexto, o “Sport” esclareceu que a diretoria do Barcelona acompanha com grande interesse a trajetória de desenvolvimento de Hamza Abdel Karim, após ter decidido exercer a cláusula de compra do jogador do Al-Ahly, devido ao excelente desempenho que ele vem apresentando desde que chegou ao clube.

A publicação acrescentou que a transação custou ao Barcelona 1,5 milhão de euros, além de variáveis, em uma iniciativa que reflete a confiança do clube catalão no enorme potencial do atacante egípcio.

O jornal destacou a rapidez com que Hamza se adaptou à vida no futebol espanhol, observando que ele conseguiu, em pouco tempo, chamar a atenção dos dirigentes de “La Masia” graças aos seus gols, às suas capacidades físicas e às características de um atacante puro, que se tornaram raras no futebol moderno.

E revelou que o plano atual do Barcelona se baseia em continuar a desenvolver o jogador dentro da estrutura técnica do clube, sem descartar a possibilidade de lhe dar a oportunidade de atuar com o time principal durante a pré-temporada de verão, sob o comando do técnico alemão Hans Flick.

O jornal concluiu sua reportagem enfatizando que a Copa do Mundo representa uma plataforma ideal para destacar o talento de Hamza Abdelkarim perante o mundo, considerando que cada minuto que ele passa vestindo a camisa da seleção egípcia reforça a convicção do Barcelona de que possui em suas fileiras uma “joia preciosa” e um dos maiores talentos emergentes do futebol africano.

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