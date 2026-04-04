A joia do Palmeiras está prestes a chegar a Madri... Quem é o jovem que chamou a atenção de Pérez?

O nome de Eduardo Conceição, a promissora revelação brasileira do Palmeiras, começou a chamar a atenção dos grandes clubes europeus, com destaque para o Real Madrid, que vê nele um novo astro em ascensão, seguindo os passos de Vinícius Júnior e Rodrygo Goes.

O jogador, que ainda não completou 16 anos, é muito admirado nos bastidores do clube merengue, onde reportagens da imprensa espanhola confirmam que a diretoria de Florentino Pérez o acompanha de perto, já que seu perfil se encaixa na política de contratações que o clube vem adotando há anos, baseada na contratação de talentos brasileiros promissores antes de eles explodirem no cenário mundial.

Conselho é um ponta-esquerda nato, que se destaca pela alta habilidade, velocidade e força física, com 1,80 m de altura, e é conhecido por sua capacidade de drible e de duelos individuais.

Apesar da pouca idade, ele já demonstrou superioridade sobre seus colegas, tendo jogado pela seleção brasileira sub-17 aos 15 anos e atuando atualmente na seleção sub-20, o que reflete seu rápido desenvolvimento e a confiança dos treinadores em seu potencial.

Analistas consideram que o jogador possui características ideais para o estilo do Real Madrid, especialmente em contra-ataques e no aproveitamento de espaços, já que se movimenta com facilidade pelas laterais e demonstra grande flexibilidade tática, o que o torna uma opção atraente para o time, que sofre com a falta de um ala direito.

Apesar do crescente interesse do clube espanhol, a transferência de Conceição para a Europa não será possível antes de ele completar 18 anos, de acordo com os regulamentos da Federação Internacional de Futebol (FIFA), seguindo o mesmo caminho percorrido por seu compatriota Endrick antes de se juntar ao Real Madrid.

Jonny Calafat, chefe do departamento de olheiros do Real Madrid, é um dos principais defensores da ideia de contratar o jogador, pois vê nele uma continuação do sucesso do clube na descoberta de talentos brasileiros que mais tarde se tornaram estrelas mundiais.

Por sua vez, Consesao continua a evoluir tranquilamente no Palmeiras, mantendo o foco longe do barulho, em um momento em que cresce a competição entre os grandes clubes europeus que buscam contratá-lo, em uma disputa que parece que será um dos principais assuntos do mercado de transferências nos próximos anos.