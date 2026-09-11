A jaula se abriu para o monstro do Barcelona! O homem invisível de Flick liberta seu potencial e a versão aterrorizante ainda nem começou

Apesar do alerta do alemão Hansi Flick de que o Barcelona não atingirá 100% de sua melhor forma física antes do período de pausa para as datas Fifa, a equipe catalã tem demonstrado, desde o início da temporada, uma clara superioridade sobre seus adversários no aspecto físico, além de seu nível técnico diferenciado, algo confirmado pelos números e estatísticas relativos às distâncias percorridas, aos desarmes e aos duelos individuais.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o forte início do Barcelona não está ligado apenas aos resultados e ao desempenho, mas se estende também ao lado físico, depois de os jogadores da equipe parecerem "aviões" dentro de campo, mesmo diante de adversários dotados de força física, como o holandês Feyenoord, que sofreu uma dura derrota por 5 a 1 na estreia do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa.

Destaca-se nessa transformação o nome de Benjamin Kugel, o novo preparador físico do Barcelona, que chegou ao clube por pedido direto de Flick e começou rapidamente a aplicar suas próprias ideias ao grupo, com foco claro em elevar o preparo físico de cada jogador de acordo com suas necessidades e capacidades individuais.

Flick havia alertado, há mais de um mês, após o amistoso do Barcelona contra a Udinese durante a pré-temporada, que a equipe não apareceria em sua melhor forma física antes do período de pausa para as datas Fifa, justificando isso pelo impacto da Copa do Mundo e pelo grande número de partidas internacionais disputadas por muitos de seus jogadores.

E talvez o nível físico apresentado pelo Barcelona durante as primeiras semanas tenha surpreendido o próprio Flick, depois de Kugel conseguir colocar suas ideias em prática de forma mais rápida do que o esperado.

O preparador físico alemão começou seu trabalho, inicialmente, com os jogadores que não participaram da Copa do Mundo, antes de se juntarem a eles os jogadores convocados por suas seleções, que, por sua vez, também apareceram em ótima forma física.

Kugel se caracteriza por um grande rigor em seu trabalho e dedica também uma parte importante de seu tempo à elaboração de planos de treinamento individuais para os jogadores, com o objetivo de alcançar a melhor versão possível de cada elemento dentro da equipe, algo cuja marca já começou a aparecer com clareza nas partidas oficiais.

Barcelona correu 6,3 quilômetros a mais que o Feyenoord

Os números da União das Federações Europeias de Futebol apresentam uma prova clara da evolução física do Barcelona, especialmente durante o confronto com o Feyenoord na Liga dos Campeões da Europa, já que os jogadores da equipe catalã percorreram 120 quilômetros durante a partida, contra 113,7 quilômetros da equipe holandesa, ou seja, uma diferença de 6,3 quilômetros a favor do Barcelona.

Esses números ganham ainda mais importância diante do fato de que o cenário era diferente em temporadas anteriores, quando o Barcelona, em algumas partidas, se via atrás de seus adversários no total de distâncias percorridas.

Para efeito de comparação, os jogadores do Real Madrid percorreram, durante o confronto contra a Inter de Milão no dia anterior, 108,3 quilômetros, contra 117 quilômetros da equipe italiana, com a Inter alcançando uma distância maior que o Real Madrid por uma diferença clara.

Também é possível comparar esses números com a partida do Barcelona contra o Atlético de Madrid no último confronto entre as duas equipes na Liga dos Campeões da Europa, no estádio Spotify Camp Nou, que terminou com a derrota da equipe catalã por 2 a 0 nas quartas de final, quando o Barcelona percorreu cerca de 112 quilômetros, contra 118 quilômetros do Atlético de Madrid.

A superioridade aparece também nos desarmes

A superioridade física do Barcelona não se limita ao número de quilômetros que os jogadores percorrem, mas se estende também aos duelos individuais e aos desarmes, já que os dados do "SofaScore" indicam a superioridade da equipe catalã sobre a maioria de seus adversários no Campeonato Espanhol desde o início da temporada.

O Barcelona venceu 60% dos duelos individuais contra o Elche, enquanto o percentual foi de 56% contra o Rayo Vallecano e subiu para 57% contra o Valencia.

A única partida em que o Barcelona não foi totalmente superior foi o confronto contra o Athletic Bilbao, depois de a equipe catalã perder os duelos individuais por uma margem pequena, com um percentual de 49% para o Barcelona contra 51% do Athletic.

E na Liga dos Campeões da Europa, a equipe de Flick manteve sua superioridade nesse aspecto, depois de vencer 51% dos duelos individuais contra o Feyenoord, contra 49% da equipe holandesa, em uma partida na qual o Barcelona demonstrou uma superioridade física marcante ao lado de seu domínio técnico.

E com o prosseguimento da temporada, o cenário parece ainda mais empolgante, especialmente porque o próprio Flick afirma que o Barcelona ainda não atingiu o mais alto nível físico possível e, se os jogadores mantiverem esses índices no próximo período, espera-se que o nível da equipe suba mais um patamar com a sequência de partidas.

Por fim, não se pode separar o lado físico dos fatores psicológico e técnico, já que o fato de o Barcelona possuir jogadores de alta qualidade técnica faz com que suas capacidades apareçam de forma ainda maior quando os corpos estão em sua melhor forma; quanto mais as pernas respondem, mais claramente aparece a qualidade natural do Barcelona, algo que pode ser um dos segredos do forte início da equipe nesta temporada.