A Itália também tem um artilheiro de nível mundial: Pio Esposito já marcou como Totti. Contra a França, as lágrimas, o beijo em Sebastiano e a busca pelos recordes de Meazza e Riva

Compartilhar Siga GOAL no Google

A Itália vence em nome de Francesco Pio Esposito. Os dois gols com que o atacante da Inter derrotou a França representam sua primeira dobradinha pela seleção italiana e o levam à marca de 9 gols em 14 jogos pela equipe nacional. Tudo isso com apenas 21 anos e 4 meses: números de recorde.

Publicidade

Impressiona pensar que Pio Esposito já alcançou o número de gols pela Itália de uma lenda do futebol italiano como Francesco Totti, que parou em 9, assim como Pio, mas marcou em 58 jogos, 44 a mais que o jogador da Inter.

Grande pela Inter, excepcional quando veste a camisa da Itália. O atacante de Castellammare está quebrando todos os recordes de precocidade pela seleção italiana e subindo no ranking de artilheiros. O goleador é o primeiro jogador a marcar pelo menos nove gols em seus primeiros 14 jogos, superou até Bobo Vieri e, na história do futebol italiano, só fica atrás de Giuseppe Meazza, o único que, com a idade dele, havia marcado mais gols (11 contra 9).

Esposito marca sem parar pela Itália, seleção pela qual tem uma média de gols impressionante, próxima de um gol a cada 100 minutos e, portanto, superior a um gol a cada dois jogos. Com os dois gols em San Siro, já subiu para o 42º lugar entre os 50 maiores artilheiros de todos os tempos da seleção italiana. Como dito, já alcançou Totti e tem à sua frente grandes nomes do futebol italiano: logo acima estão Cassano e Zola; com 14 gols, Balotelli; com 16, Toni e Vialli. Com 17, Immobile; com 19, Bettega e Gilardino; com 20, Paolo Rossi e, com 21, De Rossi.

Para entrar no top 10, terá de superar Sandro Mazzola (22 gols pela seleção) e, então, mirar os 23 gols de Vieri e Graziani e os 25 de Baloncieri, Inzaghi e Altobelli. O top 5 começa com Baggio e Del Piero (com 27 gols). O pódio é formado, como há décadas, por Piola com 30, Meazza com 33 e Riva com 35. Dos 9 de Esposito aos 35 de Rombo di Tuono, faltam 26 gols, uma missão extremamente difícil, mas que, jogo após jogo, se torna cada vez mais um objetivo.

Publicidade Publicidade

A partida contra a França foi uma noite de muitas emoções para Pio. O primeiro gol, de oportunista, a frustração pelo pênalti perdido pelo irmão Sebastiano e, depois, o gol do 3 a 1, acompanhado de lágrimas tanto pelo erro de Seba quanto pela lembrança do que aconteceu em Zenica. Na ocasião, no confronto decisivo contra a Bósnia, Pio desperdiçou seu pênalti. Desta vez, Maignan não conseguiu chegar à bola, e foi um alívio para ele, um peso tirado de seus ombros fortes. Lágrimas, músculos, um deslize pelo gramado de seu San Siro e, então, o beijo no irmão, que havia sido chamado de volta ao banco por Mancini.

Entrevistado pela Rai após a partida, disse que seus números não o assustam, mas o deixam feliz. Sobre o pênalti, explicou que sentia uma responsabilidade a mais: fazer com que o erro do irmão fosse esquecido. Um momento difícil, como confirmaram suas lágrimas, que também trouxeram de volta a lembrança de Zenica. "Não podia me esconder a vida toda", concluiu. Palavras de líder, palavras de quem parece destinado a grandes feitos e de quem pretende reescrever os recordes da seleção italiana.