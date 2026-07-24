Andrea Pirlo é o novo selecionador de Itália, informa a La Gazzetta dello Sport na tarde desta sexta-feira. O antigo médio, com passagens, entre outros, por Juventus e AC Milan, assina contrato com a federação até meados de 2030.

Não é segredo que Pirlo não era a primeira escolha da seleção nacional. O diretor técnico Paolo Maldini manteve conversas nas últimas semanas com Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, mas sem sucesso.

O último desses treinadores recusou o cargo na manhã desta sexta-feira, após o que a federação italiana avançou rapidamente para Pirlo.

Pirlo estreou-se no futebol profissional pelo Brescia, que mais tarde o vendeu ao Inter por dois milhões de euros. Em 2001, fez a sensível transferência para o AC Milan, onde jogou durante dez anos.

Nos derradeiros anos da carreira, mudou-se ainda a custo zero para a Juventus, onde, depois da carreira de jogador, também trabalhou como treinador.

Após a saída da Juventus, Pirlo ainda esteve ao leme do turco Karagümrük e da Sampdoria. Atualmente, é ainda treinador do United FC, dos Emirados Árabes Unidos.

Como jogador, Pirlo somou 116 internacionalizações pela seleção de Itália. Marcou treze golos. Em 2006, conquistou o Campeonato do Mundo com a Itália.