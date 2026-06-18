Em uma noite que não fez jus à lenda, Cristiano Ronaldo se viu mais uma vez no olho do furacão, após o decepcionante empate de 1 a 1 da Portugal contra a República Democrática do Congo, o que abriu as portas para uma enxurrada de críticas ao capitão histórico, que disputou a partida inteira aos 41 anos sem marcar nenhum gol.

Entre a pressão da torcida e as expectativas implacáveis, Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, quebrou o silêncio para rebater as críticas e reequilibrar o cenário com palavras que transmitem raiva e esperança ao mesmo tempo.

Katia Aveiro defendeu seu irmão, capitão da seleção de Portugal, diante das críticas contundentes que o atingiram após o empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, na estreia da “Europa do Brasil” na Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo, que se tornou o jogador titular mais velho da história da Copa do Mundo aos 41 anos e 132 dias, durante toda a partida, mas desperdiçou duas chances claras no segundo tempo, ficando sem marcar gols pela décima partida consecutiva em finais da Copa do Mundo e da Eurocopa, apesar de ser o maior artilheiro das seleções e o maior artilheiro da história do futebol.

Em sua conta no Instagram, Katia Aveiro atacou os críticos de seu irmão, e suas palavras contundentes se estenderam aos jogadores da seleção portuguesa, dizendo: “De repente, esqueceram como passar a bola, como interceptá-la e como conduzir contra-ataques... O meio-campo recuou de forma estranha”.

E acrescentou: “Este torneio está estranho, mas temos que seguir em frente. Começos errados podem levar a finais precisos. Estamos com vocês até o fim”.

Em um vídeo posterior, Aveiro explicou que se sentiu decepcionada como qualquer torcedora portuguesa: “Não jogamos bem, e nenhum jogador mostrou seu nível... Começamos com força, mas tudo parou logo no início”.

A irmã de “O Don” se recusou a ceder à frustração, citando um ditado famoso: “Começos ruins, finais bons... Erros são comuns para quem joga em campo. Eles não foram a equipe que esperávamos, e ninguém jogou bem na minha opinião, mas será que estou triste? Como posso ficar triste se a jornada está apenas começando?”.

Katia apresentou uma perspectiva diferente sobre a tristeza, dizendo: “A verdadeira tristeza é quando vejo fotos dos meus pais, Diogo e Jota, depois que eles partiram; isso sim é tristeza. Seria egoísmo da minha parte ficar triste por causa de um empate na estreia da Copa do Mundo. Acordei feliz hoje, e esse empate não vai tirar minha felicidade”.

Ronaldo vive sob uma pressão dupla neste que é seu último Mundial: o peso dos 41 anos, uma seca de gols que se estende por dez partidas importantes e a expectativa da torcida, que exige o título e não perdoa nenhum tropeço.

instagram.com/KatiaAveiroOficial

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