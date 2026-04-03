A seleção da Irlanda espera convencer o atacante do Chelsea, Liam Delap, a jogar pela equipe. O atacante de 23 anos disputou até agora suas partidas internacionais nas categorias de base pela Inglaterra.

Delap já atuou em praticamente todas as categorias de base da Inglaterra, do Sub-15 ao Sub-21. No último período de convocações, porém, o jovem atacante não foi convocado pelo técnico Thomas Tuchel.

Na última quinta-feira, a Irlanda ficou de fora da Copa do Mundo após perder para a República Tcheca na disputa de pênaltis, após um empate em 2 a 2. O goleiro do PSV, Matej Kovár, foi o herói da partida ao defender dois pênaltis.

A Irlanda agora tenta convencer o jogador do Chelsea a mudar de seleção e optar por defendê-la, assim como seu pai, Rory Delap, fez anteriormente, tendo disputado treze partidas pela seleção irlandesa. John O'Shea, ex-companheiro de equipe de Rory e assistente técnico da República da Irlanda, entrou em contato com Rory a respeito de seu filho, segundo o jornal inglês The Sun.

O'Shea disse: “Como dizem, a decisão é do Liam. Vamos esperar para ver.” O técnico da Irlanda, Heimir Hallgrímsson, também enfatizou que a decisão cabe inteiramente ao próprio Liam Delap.

“Ele ainda não jogou pela Inglaterra e não parece que vai participar da Copa do Mundo; na verdade, isso ainda parece muito distante, mas, no fim das contas, a decisão é dele”, explicou o técnico.

Delap teve um início de carreira difícil no Chelsea após sua transferência de 35 milhões de euros do Ipswich Town, que foi rebaixado para a Championship no verão passado. O ex-jogador do Manchester City sofreu uma lesão no tendão da coxa no início da temporada e marcou apenas dois gols em 32 partidas. Na temporada anterior, pelo Ipswich, Delap marcou 12 gols em 37 partidas da Premier League.