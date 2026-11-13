A Inter também está de olho em Endrick. Trevisani: "Há interesse. Se puderem reforçar, vão fazer isso"

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Roma e Milan não são os únicos interessados no atacante brasileiro do Real Madrid. A Inter também tentará contratá-lo se tiver a oportunidade.

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Endrick é, sem dúvida, o nome que mais atrai a atenção e alimenta os sonhos de mercado de todos os grandes clubes do campeonato italiano. Se o atacante brasileiro for levado a deixar novamente o Real Madrid na próxima janela de transferências de inverno, certamente será disputado e cortejado por Roma e Milan, que há tempos travam uma batalha por ele, como já aconteceu neste verão. Mas não se pode esquecer de outro rival italiano: a Inter.

A CONFIRMAÇÃO: O jornalista Riccardo Trevisani confirmou o interesse da Inter em entrevista à Radio Mana Mana Sport e reiterou que Endrick também está no radar do clube: "Lembrem-se sempre de que Endrick não é alvo apenas da Roma: ele também agrada aos clubes da região do Duomo e interessa a Inter e Milan. Antes de tudo, não será fácil tirá-lo do Real Madrid e, depois, levá-lo à Roma, se for o caso. Quanto à Inter, levem em conta que Lautaro está fora há um mês e ainda não há data definida para seu retorno, Thuram perde de 2 a 3 meses a cada temporada, e Bonny está um pouco abaixo do nível dos três primeiros: se puderem reforçar o elenco, vão reforçar."

QUINTA OPÇÃO PARA O ATAQUE? Oficialmente, a Inter informa, por enquanto, que considera encerrada a discussão sobre o ataque para janeiro. Os quatro atacantes são suficientes e, se necessário, Mkhitaryan pode atuar nessa função. Ainda assim, vários profissionais do mercado seguem apresentando seus jogadores ao clube e ao novo diretor esportivo, Dario Baccin. Foi o próprio Cristian Chivu quem abriu a discussão sobre uma quinta opção para o ataque. Diante de uma oportunidade como Endrick, que, por suas características técnicas e pelo aspecto financeiro, poderia representar um investimento importantíssimo para o presente e o futuro, a situação pode mudar. Ainda mais se isso prejudicar a concorrência.