A Inter, da Itália, não levantou a bandeira branca na corrida pela contratação do francês Moussa Diaby, já que o clube italiano prepara uma nova oferta para convencer o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, a abrir mão de seu ponta durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", a primeira tentativa da Inter, que chegou a 20 milhões de euros mais o passe do meio-campista albanês Kristjan Asllani, não foi aceita pela diretoria do clube de Jidá, que rejeitou a ideia de incluir um jogador na negociação de troca.

A Inter coloca a contratação de um ponta-direita no topo de suas prioridades nas últimas três semanas do mercado de transferências, e Diaby, de 27 anos, segue no topo de sua lista de alvos, depois de uma tentativa anterior de contratá-lo em janeiro passado ter fracassado.

A movimentação dos nerazzurri coincide com a entrada do Bayer Leverkusen, da Alemanha, na linha das negociações, já que o clube alemão demonstrou disposição para apresentar uma oferta puramente financeira, sem troca; no entanto, o jogador francês não demonstrou entusiasmo até o momento pela ideia de retornar ao seu antigo clube, pelo qual atuou entre 2019 e 2023, antes de sua transferência para o Aston Villa.

A hesitação de Diaby oferece uma nova oportunidade à Inter para voltar com força à mesa de negociações, já que os dirigentes do clube italiano planejam elevar o valor de sua oferta financeira em uma última tentativa de convencer o Al-Ittihad.

Os próximos dias, até meados de agosto, podem ser decisivos na definição do destino da negociação, já que o técnico Cristian Chivu deseja resolver o dossiê do ponta-direita que aguarda há muito tempo.

Essa insistência surge diante do vazio evidente deixado pela saída do holandês Denzel Dumfries, e após o fracasso de duas tentativas de reforçar a posição no espaço de um mês, tornando a contratação de um ponta especializado uma prioridade máxima.

Durante a pré-temporada, Chivu recorreu a Luis Henrique e Andy Diouf pelo lado direito, sendo Diouf o mais utilizado e tendo conseguido marcar vários gols, o último deles diante da Juventus, no amistoso em Perth, apesar de ter afirmado que essa não é a sua posição de origem. Trata-se de uma solução temporária que não alterou os planos da Inter de buscar um ponta-direita de ofício, com Diaby permanecendo como seu principal alvo.