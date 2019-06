"A Inter de Conte vai sobrar contra Juventus de Sarri e CR7", diz ex-jogador da Itália

Ex-meio-campista do Chelsea crê que a chegada do treinador italiano ao San Siro deixará a equipe mais próxima do título nacional em 2019/2020

Samuele Dalla Bona assistiu Maurizio Sarri e Antonio Conte de perto no ex-clube e ele acredita que o novo chefe da Inter sairá no topo enquanto a dupla se prepara para a batalha na na próxima temporada.

Sarri foi revelado como técnico da na imprensa de Turim nesta quinta-feira, depois de deixar uma temporada no Stamford Bridge, na qual venceu a e levou o clube a um terceiro lugar na Premier League.

Seu antecessor, Conte, enquanto isso, passou um ano fora do jogo enquanto trabalhava no processo legal com o Chelsea após sua saída, mas agora fará seu retorno com o Inter.

Os "nerazzurri" terminaram em quarto na temporada passada, 21 pontos atrás da Juventus, ganhadora do Scudetto, que garantiu o oitavo título consecutivo.

O trabalho de Sarri é fazê-lo nove vezes seguidas, mas Dalla Bona acredita que ele vai lutar para competir com Conte, que por sua vez ele ficou surpreso ao ver negligenciado como os Bianconeri procuraram substituir Massimiliano Allegri.

"No Chelsea, Sarri teve uma temporada decente, não foi boa nem ruim. Eu vejo o Chelsea como uma grande equipe e eles poderiam ter feito melhor", disse Dalla Bona ao Goal.

"Não sei por que a Juventus levou Sarri. Honestamente, estou um pouco surpreso com isso. Ele venceu a Liga Europa, mas teve uma boa equipe no Chelsea. Eu não gosto muito do estilo de futebol dele. Acho que depois Fevereiro ele mudou um pouco. Eu não acho que ele jogou o seu Sarriball completo. Quando ele jogou Sarriball, ele perdeu 6-0 para . Ele teve que mudar um pouco e eles conseguiram alguns bons resultados no final ".

"Ele não ganhou muito e eu não sei se ele é o melhor perfil para a Juventus. Seguir Allegri não será fácil. Cinco Scudetto, Coppa Italia, Supercopa. Não é uma tarefa fácil para ele. Eu Tenho a certeza de que Conte pode derrotar a Juventus de Sarri para o título da Serie A. Talvez não no primeiro ano, mas ele é um vencedor, porque ele mostra que ele é um vencedor. Ele mostrou na Juventus e Chelsea. Ele teve um problema com [Diego] Costa e outros, mas eu realmente gosto dele.Quando ele veio para o Chelsea eu tinha certeza que ele ia ganhar.Agora, quando ele for para o Inter, eu tenho certeza que eles serão um time muito forte.Com certeza, eles não vão terminar 20 pontos atrás da Juventus, acho que ele é um técnico melhor que Sarri, acho que Conte teria voltado à Juventus, mas pode ser que eles não o quisessem por seu personagem. Depois de Allegri, acho que seria melhor ver Conte de volta e não Sarri ".

Na inauguração de Sarri, ele admitiu que administrar Cristiano Ronaldo representa um passo à frente em termos dos jogadores com quem o técnico de 60 anos trabalhou anteriormente em sua carreira.

E Dalla Bona não acredita que Ronaldo precise de instruções de seus gerentes para produzir as mercadorias, o que significa que Sarri não será capaz de alterar o papel de seu superstar para o seu sistema.

"Eu acho que Cristiano Ronaldo pode jogar sozinho sem qualquer conselho de ninguém", acrescentou. "Fui ao Juventus Stadium muitas vezes, eles jogaram passes curtos com Pjanic. Eu não tenho certeza se eles vão mudar para Sarri."

O italiano está agora se preparando para uma viagem de pré-temporada na Ásia, onde sua equipe enfrentará o Inter de e Conte em Cingapura e para a Copa dos Campeões Internacionais. Eles então enfrentam o na em 10 de agosto.