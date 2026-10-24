A Inter de Milão entra no confronto diante da Fiorentina, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, apoiado em um forte histórico nos duelos diretos, após evitar a derrota em 16 das últimas 18 partidas contra o adversário na competição, com 10 vitórias e 6 empates.

Segundo a rede "Opta", especializada em estatísticas, a Fiorentina marcou 224 gols nas redes da Inter no Campeonato Italiano, o maior número de gols que marcou diante de qualquer outro time.

Por outro lado, nenhum time marcou mais gols no gol da Fiorentina na competição do que a Inter, que está empatada com a Juventus com 275 gols.

A Fiorentina perdeu as últimas 3 partidas que disputou fora de casa diante da Inter no Campeonato Italiano, depois de ter mantido o histórico livre de derrotas em 3 dos 4 duelos anteriores, com uma vitória e dois empates.

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A última vez em que o time violeta sofreu derrotas consecutivas fora de casa diante da Inter por um período mais longo foi entre os anos de 2001 e 2013, quando perdeu 12 partidas seguidas.

A Fiorentina sofreu 5 derrotas em suas primeiras 7 partidas no Campeonato Italiano nesta temporada, contra uma vitória e um empate, e nunca em toda a sua história havia registrado um número maior de derrotas nas primeiras 8 partidas de uma mesma temporada na competição.

A Inter venceu todas as suas quatro partidas disputadas em casa no Campeonato Italiano nesta temporada, marcando 15 gols.

Ao longo dos últimos 50 anos, apenas 3 times conseguiram vencer suas primeiras 5 partidas em casa em uma mesma temporada na competição, com mais gols marcados do que a Inter em suas quatro primeiras partidas: a Roma, que marcou 16 gols na temporada 1990-1991 e 17 gols na temporada 2016-2017; a Juventus, que marcou 17 gols na temporada 2014-2015; e a Sampdoria, que marcou 16 gols na temporada 2017-2018.

A Fiorentina sofreu o maior número de gols no Campeonato Italiano nesta temporada, após ter suas redes balançadas 17 vezes, e terá pela frente o ataque mais forte da competição, já que a Inter marcou 21 gols.

O time violeta sofre um gol a cada 5 finalizações, a pior proporção entre os times do Campeonato Italiano na temporada atual.

Hakan Çalhanoglu lidera a lista dos jogadores que mais marcaram gols nas redes da Fiorentina no Campeonato Italiano, após ter marcado 7 gols diante dela, o maior número de gols que o jogador turco marcou diante de um único time na competição.

Na era da contagem de 3 pontos por vitória, apenas 4 meio-campistas superaram essa marca ao marcar mais gols nas redes de um único adversário: Cristiano Doni diante da Inter, Andrea Pirlo diante do Parma e Clarence Seedorf diante da Juventus, após cada um deles ter marcado 8 gols, além de Marek Hamsik, que marcou 8 gols diante do Palermo e 9 gols diante do Bologna.

Cher Ndour, que marcou na última partida que disputou diante da Inter no estádio Franchi em março passado, a qual terminou empatada em 1 a 1, é um dos 5 jogadores nascidos em 2004 ou depois que conseguiram realizar pelo menos 30 passes que quebram as linhas dos adversários, após ter dado 41 passes desse tipo, além de recuperar a bola pelo menos 30 vezes, já que a recuperou 32 vezes. Junta-se a ele nessa lista Désiré Doué, Reda Belahyane, Omar Ngom e Alessandro Romano.

A Inter manteve o histórico livre de derrotas no Campeonato Italiano nesta temporada, apesar de ter sofrido 9 gols.

Ocorreu apenas 5 vezes na história da competição que um time evitou a derrota em suas primeiras 8 partidas no campeonato, apesar de sofrer um número maior de gols: os casos da Lucchese na temporada 1936-1937, após sofrer 10 gols; da Roma na temporada 1955-1956 com o mesmo número; do Milan nas temporadas 1992-1993 e 1999-2000, após sofrer 11 gols em cada uma delas; e a própria Inter na temporada 2004-2005, quando sofreu 13 gols.

A Inter conquistou o maior número de pontos entre os times do Campeonato Italiano que buscaram a reação após estarem em desvantagem no placar durante as primeiras 7 partidas da temporada, na era da contagem de 3 pontos por vitória, após somar 10 pontos em situações nas quais estava atrás no placar, empatada com a Juventus na temporada 2013-2014 e a própria Inter na temporada 2021-2022.