A Inglaterra enfrenta uma tarefa impossível... Será que um dos segredos mais intrigantes da Copa do Mundo vai se manter?

Pequenos detalhes podem decidir o destino das Copas do Mundo, mas a história, por sua vez, às vezes tem uma palavra a dizer que não é menos influente. Com a chegada da atual edição da Copa do Mundo de 2026 às quartas de final, volta à tona uma regra histórica que se mantém desde o início do torneio, há quase um século, conferindo uma clara vantagem a algumas seleções e colocando outras diante de um desafio que ninguém conseguiu superar.

Entre as oito seleções classificadas para as quartas de final, seis são comandadas por técnicos nacionais, contra apenas dois técnicos estrangeiros, em um cenário que nos lembra um dos fenômenos mais constantes da história da Copa do Mundo.

O francês Didier Deschamps comanda a seleção de seu país, enquanto Mohamed Wahbi lidera o Marrocos; Luis de la Fuente comanda a Espanha; Ståle Solbakken, a Noruega; Lionel Scaloni, a Argentina; e Murat Yakin, a Suíça.

Por outro lado, restam apenas dois treinadores estrangeiros na competição: o francês Rudi Garcia, com a seleção da Bélgica, e o alemão Thomas Tuchel, com a seleção da Inglaterra.

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E os números históricos dão uma vantagem moral aos treinadores nacionais, já que nunca, na história da Copa do Mundo — desde a primeira edição, em 1930 —, uma seleção foi coroada campeã sob o comando de um treinador estrangeiro.

O último a dar continuidade a essa sequência foi Scaloni, quando levou a Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022, e antes dele, Deschamps, que conquistou o segundo título da França na edição de 2018.

Tanto Deschamps quanto Scaloni têm a chance de entrar para a história mais uma vez, já que ambos buscam levar a seleção de seu país ao segundo título pessoal na Copa do Mundo — uma conquista que apenas um número muito limitado de treinadores alcançou ao longo da história da competição.

Por outro lado, Tuchel e García têm diante de si uma oportunidade histórica de outro tipo: um deles pode se tornar o primeiro técnico estrangeiro a conduzir uma seleção à conquista da Copa do Mundo, caso consiga quebrar a regra que resistiu a todos os técnicos não nacionais ao longo de 96 anos.

Além disso, eles podem se enfrentar na final, o que garantiria o fim dessa sequência histórica mais cedo, já que a Inglaterra e a Bélgica estão competindo em chaves diferentes.