A Inglaterra conquista o terceiro lugar após uma partida alucinante com dez gols contra a França

No sábado, na final de terceiro lugar, a França não conseguiu superar a Inglaterra (4 a 6). A equipe do técnico Didier Deschamps, que está de saída, estava perdendo por 0 a 4 no intervalo em Miami contra uma Inglaterra muito mais afiada e forte, mas salvou a honra após o reinício com gols e um desempenho muito melhor. Apesar disso, o terceiro lugar na Copa do Mundo ficou com a Inglaterra.
Ousmane Dembélé começou no banco pela França, com Jude Bellingham, Harry Kane e Anthony Gordon como reservas pela Inglaterra. A equipe de Thomas Tuchel teve um início ideal, pois Declan Rice marcou já aos três minutos, de fora da área.
A Inglaterra ganhou confiança e Marcus Rashford teve azar ao ver um chute à queima-roupa ser bloqueado pela defesa francesa, que estava em apuros. Deschamps viu sua equipe ganhar força, e foi Rayan Cherki quem testou Dean Henderson pela primeira vez. Foi um início de jogo muito emocionante, pois a Inglaterra voltou a partir para o ataque e ficou frustrada quando o 0 a 2 de Bukayo Saka foi anulado por impedimento.
O 0 a 2 acabou saindo quando Rice cobrou um escanteio perfeito e Ezri Konsa cabeceou a bola no canto direito. Kylian Mbappé, em especial, ficou perplexo com o início dramático da França, que parecia precisar urgentemente do intervalo para se reabastecer em Miami. Logo após o intervalo, Mbappé passou por Henderson, mas Marc Guéhi tirou a bola da linha. Foi sinalizado impedimento, embora isso não fosse justificado.
Mike Maignan defendeu com os punhos, aos 30 minutos, um chute forte de Rashford. O jogo foi de um lado para o outro, com Mbappé se deparando com Henderson. Foi a Inglaterra que chegou a fazer 0 a 3 quando Saka finalmente marcou após passe de Rashford. A defesa da França foi mais uma vez desmontada e toda a tensão parecia ter desaparecido ainda antes do intervalo. Pouco antes do apito do intervalo, Saka mandou a bola para o fundo da rede, fazendo 0 a 4.
A França voltou do vestiário com raiva e Mbappé logo marcou o 1 a 4. O nono gol do atacante na Copa do Mundo, um a mais que Lionel Messi. Os franceses continuaram atacando e Adrien Rabiot chutou para fora por pouco. O 2 a 4 foi marcado aos 54 minutos: Bradley Barcola acertou o alvo de perto. A Inglaterra foi dominada e teve sorte de Dembélé chutar direto para Henderson e Michael Olise acertar a trave.
Mbappé trouxe de volta toda a tensão ao marcar o 3 a 4 no canto direito. Foi o 22º gol dele em uma Copa do Mundo, o que o colocou à frente de Messi (21) no ranking histórico. Bellingham entrou nos últimos quinze minutos para dar um pouco mais de força ao ataque da Inglaterra e perdeu uma grande chance. O jogo continuou oscilando de um lado para o outro e Olise chutou para fora por pouco, para o espanto da torcida francesa.
Não foi 4 a 4, mas 3 a 5 aos 87 minutos. Djed Spence foi derrubado na área e Saka converteu o pênalti, completando seu hat-trick. A virada definitiva da França não aconteceu, embora Dembélé ainda tenha marcado o 4 a 5. O gol final ficou por conta de Bellingham, que, após uma arrancada, marcou o 4 a 6.