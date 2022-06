A influência da Copa do Mundo na decisão de Raphinha sobre o futuro

Titular do time de Tite e destaque no Leeds, atacante é cobiçado por grandes clubes europeus, mas despista sobre futuro

Após o último treino da seleção brasileira antes de encarar o Japão, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, o atacante Raphinha conversou com a imprensa e despitou sobre o seu futuro na próxima temporada. Porém, revelou que o Mundial do Qatar irá pesar na sua decisão, uma vez que precisa continuar atuando em alto nível para seguir na lista de Tite.

"Sabendo que faltam menos de seis meses para a Copa, tem que estar em atividade nos clubes, isso pesa na decisão, mas confio no meu potencial. Se for para ficar ou sair, vou dar meu melhor, buscar meu espaço e vou tentar estar bem para a Copa do Mundo", apontou.

Destaque no Leeds United, o jogador possui contrato até 2024, mas suas atuações na Premier League e na seleção brasileira tem despertado o interesse de grandes clubes europeus, entre eles o Manchester United e o Barcelona.

Revelado no Avaí, Raphinha registra 63 jogos com a camisa do Leeds, com 16 gols e 12 assistências. Antes de chegar ao clube inglês, o brasileiro passou por Rennes, Sporting, Vitória SC.

A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (6), às 7h20 (de Brasília), contra o Japão.