A incrível história da camisa de Maradona que vale R$ 25 milhões

Este item é um artigo icônico da história do futebol argentino, intimamente ligado ao maior ídolo esportivo do país e seu momento de coroação em campo.

Isso faz de uma casa de leilões de Londres um lar bastante incongruente, embora temporário, para o que em breve se tornará, de longe, a peça de memorabilia esportiva mais cara já vendida.

A camisa azul usada por Diego Maradona durante a derrota da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 está atualmente em leilão na Sotheby's, tendo passado as últimas três décadas e meia na posse de um dos gênios falecidos. Três vítimas do Lions, Steve Hodge, bem como emprestado ao Museu Nacional do Futebol de Manchester.

Hodge foi um dos jogadores da Inglaterra que ficou impressionado e fervendo em igual medida naquele dia de junho por dois dos gols mais memoráveis já vistos em finais de Copa do Mundo, conhecidos por sua vez como a Mão de Deus e Gol do Século.

Hodge teve o bom senso de guardar um pedaço da história do futebol ao trocar de camisa com a então estrela do Napoli – em retrospectiva, uma decisão inspirada.

Tal foi o significado desse prêmio - que já atingiu sua avaliação de reserva de £ 4 milhões (aproximadamente 25 milhões de reais) e certamente vai muito mais quando os lances terminarem na próxima semana - que ao escrever suas memórias após uma carreira que teve feitiços como de Nottingham Forest, Aston Villa e Tottenham, além de duas aparições na Copa do Mundo, o meio-campista lutador escolheu como título autobiográfico O Homem da Camisa de Maradona.

Mas a camisa é realmente verdadeira?

As filhas de Maradona com a esposa Claudia, Dalma e Giannina, negaram publicamente o leilão, alegando que a camisa em posse de Hodge não é a que estava nas costas do numero 10 quando ele partiu corações ingleses.

“Não é o único. Eu não quero dizer quem tem porque é louco. Aquele homem [Hodge] não tem isso,” Dalma disse a repórteres após o início do leilão. “Isso não é meu, [Maradona] disse. Ele me disse: 'Como eu daria minha camisa mais preciosa?'

“Esse ex-jogador acha que tem a camisa do meu pai do segundo tempo, mas está confuso, ele tem desde o primeiro tempo.”

A Sotheby's, em resposta, insiste que eles têm a peça correta do kit, usando uma tecnologia chamada Resolution Photomatching para confirmar que a camisa é idêntica à vista nas imagens do segundo tempo de Maradona na Cidade do México.

“A Resolution Photomatching foi capaz de fazer uma fotocorrespondência conclusiva para a celebração seguindo o objetivo de “The Hand of God””, a casa de leilões mantém em seu site.

“Resolution Photomatching determinou que Maradona trocou de camisa durante a partida, mas que Maradona vestiu essa camisa para os dois gols históricos no segundo tempo da partida.”

O jornalista e escritor Andrés Burgo, cujo livro El Partido dá um olhar fascinante e exaustivo sobre as duas equipes antes, durante e depois das famosas quartas de final, não tem dúvidas. “É a camisa do segundo tempo que está em leilão, está claro”, diz ele à GOAL.

“Todos os sinais confirmam que é essa camisa. Hodge sustentou que por 20 anos, Maradona quando ele ainda estava vivo reconheceu isso em 2002, existem outras testemunhas. Nunca houve qualquer dúvida de ser essa camisa, não sei por que a família disse isso, acredito que são eles que têm a camisa do primeiro tempo.”

Uma das grandes curiosidades desta história é que a própria camisa começou a vida no cenário mais desfavorável de uma loja de artigos esportivos na Cidade do México.

Pouco antes das quartas de final, o técnico da Argentina, Carlos Bilardo, decidiu que o uniforme escolhido do país para a Copa do Mundo era pesado demais para o clima escaldante local e enviou seus assistentes para encontrar uma versão leve que ainda levasse o logotipo do fornecedor Le Coq Sportif.

Quarenta das camisas foram rastreadas e funcionários do hotel da equipe foram acusados de costurar à mão o escudo da seleção e os números em cada artigo, menos de 24 horas antes do início do jogo.

Os números em particular, cinza cintilante e projetados para uso no futebol americano, não causaram poucos comentários entre os jogadores. “Esses números cinzas eram nojentos”, afirmou o craque Jorge Burruchaga, conforme relatado por Burgo no El Partido.

Bilardo acrescentou: “Eles eram feitos de lantejoulas cinzentas, pequeninas. Parecia-me algo saído de um show de cabaré.” Mas Maradona deu a eles seu selo de aprovação e, graças aos seus dois gols, a camisa montada às pressas estava destinada a um lugar na história do futebol.

“Acrescenta algo ainda mais romântico e do espírito amador em uma época em que isso já havia passado, é uma história fantástica”, admite Burgo.

Sua aparição em um leilão também causou outros rebuliços. Não são poucos os argentinos que acreditam que ela pertence ao país de nascimento de Maradona como um artefato nacional, com alguns até pressionando o influenciador local e crowdfunder Santi Maratea a fazer da camisa seu próximo projeto.

Getty Images

“Se um milhão de pessoas colocarem 2.000 pesos (aproximadamente 50 reais), obteremos US$ 10 milhões (cerca de 50 milhões de reais) juntos e compraremos sem problemas”, brincou Maratea no Twitter.

Ezequiel Fernandez Moores, uma das vozes mais respeitadas do futebol argentino, lamentou ao La Nacion: “A camisa de Diego, é verdade, é 'patrimônio' do futebol mundial. Mas ainda mais, é nosso. De qualquer forma, preferimos a Inglaterra, nossa rival histórica derrotada, a ser comprada em leilão por um xeque ou algum magnata do futebol nouveau riche.

Burgo, no entanto, é mais cauteloso. “Estou bastante frio aqui, os ingleses têm sido rivais dignos no futebol, Maradona optou por trocá-lo, e um inglês com isso está bem, agora ele pode ter a necessidade financeira de leiloá-lo, é assim que o mundo funciona, o que nós podemos fazer?", ele explica quando perguntado sobre o destino da camisa.

De qualquer forma, a camisa em si nada mais é do que a representação física de um dos maiores feitos esportivos de todos os tempos, que milhões tiveram o privilégio de testemunhar ao vivo e inúmeros outros assistirem em programas de televisão e pela internet, tornando-se um fenômeno verdadeiramente global e sem idade.

“Vai além de Maradona, é a camisa dos dois gols, é como o futebol, senão o Santo Graal do esporte, os dois gols mais famosos da história da Copa do Mundo e foram marcados com a mesma camisa, no mesmo jogo dentro minutos um do outro”, argumenta Burgo.

“O momento de coroação de Maradona está nesse jogo... Dois gols extraordinários, um pelos motivos certos e outro pelos motivos errados, e em tão pouco tempo, é isso que o torna tão especial.”