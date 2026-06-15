O Uruguai vive um clima de expectativa e cautela poucas horas antes do início de sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026 contra a seleção da Arábia Saudita, em um confronto amplamente considerado como o ponto decisivo de sua trajetória no Grupo H, que também conta com Espanha e Cabo Verde.

De acordo com o jornal uruguaio “O Vação”, a coletiva de imprensa do técnico Marcelo Bielsa ganhou as manchetes dos jornais, depois que ele assumiu a responsabilidade da comissão técnica pela série de lesões que atingiu a equipe antes do torneio, afirmando, ao mesmo tempo, seu grande respeito pela seleção saudita, que descreveu como “uma equipe que busca impor seu estilo e não se contenta em defender”.

Em outra reportagem, o jornal abordou os preparativos da seleção saudita liderada pelo técnico grego Georgios Donis, observando que a fase final de preparação revelou um desempenho irregular e que a mudança técnica repentina, semanas antes do início do torneio, tornou difícil prever o verdadeiro nível da equipe, apesar de ela contar com jogadores capazes de fazer a diferença.

Já o jornal “La Diario” escolheu um título chamativo para sua reportagem: “Controle das emoções... Uruguai estreia contra a Arábia Saudita”, focando no aspecto psicológico do confronto, ao alertar contra a pressa e o nervosismo na partida de estreia, que costuma ser a mais difícil em grandes torneios.

A maioria da mídia uruguaia concorda que a vitória contra a Arábia Saudita é uma necessidade, e não uma opção, já que a disputa pela liderança do grupo será com a Espanha, e qualquer tropeço precoce pode colocar a seleção sob grande pressão nas rodadas seguintes, segundo o jornal “Carbito”.

Além disso, as reportagens alertaram para que não se subestime a seleção saudita, citando sua vitória histórica sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2022 e afirmando que a “Verde” tem a capacidade de surpreender as grandes potências quando joga sem pressão.

No aspecto técnico, Federico Valverde e Darwin Núñez foram destaque nos jornais como dois pilares fundamentais do projeto de Bielsa, enquanto ainda pairam dúvidas sobre a participação de Ronald Araújo e Giorgian De Arrascaeta, já que ambos continuam sob acompanhamento médico antes do início esperado da competição.