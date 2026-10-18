O especialista em arbitragem espanhol Pablo González Fuertes comentou o lance polêmico envolvendo o turco Arda Güler, estrela do Real Madrid, na partida contra o Sevilla no domingo à noite, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

A partida teve ampla polêmica de arbitragem por causa de um lance envolvendo Arda Güler, depois que ele aplicou uma cotovelada no jogador do Sevilla Peque Fernández, aos 23 minutos, em meio a questionamentos sobre se o jogador do time merengue deveria receber o cartão vermelho, antes de o turco marcar o gol que abriu o placar para o Real Madrid apenas 7 minutos depois.

Os detalhes do episódio remontam ao momento em que Peque Fernández segurou Güler pela camisa durante um dos contra-ataques do Real Madrid, levando o jogador turco a responder com uma cotovelada que derrubou o adversário no chão, o que fez o árbitro Mateo Busquets revisar a situação pelo árbitro assistente de vídeo "VAR" para verificar a possibilidade de aplicar o cartão vermelho.

Após uma revisão que durou cerca de 3 minutos, o árbitro não aplicou o cartão vermelho a Güler, e o jogo foi retomado sem que ele fosse advertido nem com cartão amarelo, decisão que gerou questionamentos e provocou a fúria dos jogadores do Sevilla.

Pablo González Fuertes, por sua vez, comentou no programa "Marcador", pela rádio "Marca" (conhecida por suas simpatias em relação ao Real Madrid), sobre o lance: "Depois de revisar o lance, confirmo que houve um contato violento. Peque provocou Güler, e o turco respondeu com um golpe forte no peito de Peque, e essa ação deveria ter sido punida com a expulsão dele".



