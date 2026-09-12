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Siep Engelen

Traduzido por

A imprensa inglesa tem toda a mesma opinião sobre Jorrel Hato após Chelsea x Hull City

Chelsea x Hull
Chelsea
Hull
Premier League
J. Hato
Países Baixos

Jorrel Hato virou o grande vilão na imprensa inglesa após Chelsea x Hull City (2 a 2). O jogador, que soma nove jogos pela seleção da Holanda, falhou de forma dolorosa no primeiro gol sofrido pelos Blues e foi substituído no intervalo pelo técnico Xabi Alonso. 

Do nada, o Hull chegou ao empate aos 28 minutos. Ryan Giles venceu seu duelo pelo lado esquerdo e cruzou para a área, onde Hato avaliou completamente mal a jogada. Belloumi aproveitou ao máximo e bateu forte, sem chances para Martínez: 1 a 1. É principalmente por causa desse lance que Hato está sendo criticado agora. 

“No primeiro gol, o dedo apontará imediatamente para o lateral-esquerdo, que calculou mal o quique de um cruzamento”, escreveu o Daily Express, que fala em um ‘show de horrores’. “Também mostrou pouco no ataque, e por isso não foi surpresa que tenha sido substituído no intervalo.” 

O London Evening Standard também não se mostrou impressionado e deu até nota 3 para Hato. “Ele calculou completamente mal um cruzamento, permitindo que o Hull marcasse o gol de abertura. Teve alguns bons momentos no ataque, mas não conseguiu realmente impressionar. Não foi uma grande surpresa que tenha sido substituído no intervalo.” 

O Sports Illustrated também viu Hato falhar, embora isso tivesse principalmente relação com sua nova posição em campo. “Foi substituído após um primeiro tempo difícil como lateral-esquerdo, em vez de atuar na função de ala esquerdo, na qual se destacou até aqui nesta temporada. Calculou mal o quique na jogada do empate do Hull, o que foi um erro de principiante.” 

A atuação infeliz de Hato chega em um momento incômodo, com a primeira convocação da seleção da Holanda por Xavi se aproximando. O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, no entanto, se recusou a criticar o holandês após a partida. 

“A substituição foi apenas tática”, explicou ele na coletiva de imprensa. “Estávamos procurando um jogador com um perfil diferente, alguém que, junto com Pep (Chavarria, red.) e Jorrel, trouxesse variedade, e essa foi a decisão.”

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