Brian Brobbey vai para Zeist com uma boa sensação. O atacante do Sunderland marcou um hat-trick contra o Manchester City (5 a 3) e, com isso, recebeu muitos elogios da imprensa inglesa.

"O herói do hat-trick. Três gols de perto, mas o holandês vai lamentar bastante que vá para casa com a bola do jogo, mas sem pontos", escreveu a BBC Sport. A emissora britânica lhe deu nota 10 por sua atuação.

The Guardian viu o fortíssimo atacante e Enzo Le Fée como os destaques ofensivos do Sunderland, apesar da derrota. Principalmente o primeiro gol de Brobbey é destacado. "Le Fée mostrou, com um passe milimetricamente preciso para Brobbey, por que foi um dos destaques. O primeiro domínio do atacante foi inteligente, antes de ele passar por Gianluigi Donnarumma, que saía do gol, com a parte externa do pé direito."

Sky Sports ressalta as excelentes estatísticas do atacante de 24 anos. "Ele registrou individualmente um valor de gols esperados superior ao de qualquer equipe da Premier League neste fim de semana, com exceção do seu próprio time." O veículo inglês também escreve que Brobbey é apenas o sexto jogador da Premier League a marcar um hat-trick e, ainda assim, deixar o campo derrotado.

"O herói do hat-trick Brobbey deu ao City material suficiente para refletir", diz a manchete do The Athletic. "O hat-trick de Brobbey conta apenas metade da história sobre sua influência nesta partida. Ele estava sempre no lugar certo para concluir ataques construídos por seus companheiros, mas sua contribuição foi muito além disso. Durante toda a partida, causou grandes problemas ao City."

Brobbey também tornou visivelmente difícil a vida do zagueiro do Manchester City Rúben Dias, segundo o renomado veículo esportivo. "Ele tentou chegar firme em Brobbey logo no início, como faz tantas vezes. Mas, em duas ocasiões, foi simplesmente deixado para trás. Com isso, o tom para o resto da partida estava dado."

Por fim, o The Telegraph avaliou que o holandês era quase impossível de ser parado. "Brobbey completou seu hat-trick pouco antes da marca de uma hora, em uma tarde na qual por muito tempo foi praticamente impossível contê-lo. Depois disso, o City se safou bem em determinados momentos."