A imprensa inglesa dá o jogador da seleção holandesa como perdido de vez após uma atuação desastrosa

Joshua Zirkzee voltou a ser alvo de duras críticas no sábado, na Inglaterra. O atacante holandês recebeu de Michael Carrick uma rara oportunidade como titular no Manchester United, na partida fora de casa contra o Sunderland, mas não conseguiu fazer a diferença no empate sem gols: 0 a 0. Após o jogo, a mídia britânica foi particularmente severa em seu julgamento sobre o jogador que já disputou seis partidas pela seleção holandesa.

Com Benjamin Sesko ausente devido a lesão, Zirkzee teve pela primeira vez desde dezembro a chance de começar a partida. O atacante, porém, não soube aproveitar essa oportunidade. O Manchester United fez uma partida extremamente apática e só registrou o primeiro chute a gol bem no final do tempo de acréscimo. Zirkzee foi substituído aos 65 minutos.

O The Telegraph chega a uma conclusão devastadora sobre a atuação do jogador da seleção holandesa. O jornal escreve que a partida “pareceu ser o momento em que a cortina parece cair definitivamente para Zirkzee no United”. Segundo o veículo, o atacante nunca pareceu perigoso e mal demonstrou convicção quando estava com a bola.

OThe Athletic também não poupa o atacante. O veículo afirma que Zirkzee “desperdiçou completamente uma excelente oportunidade” e destaca vários momentos de descuido na transição. Uma jogada no segundo tempo se destacou especialmente, quando, em uma promissora situação de quatro contra três, ele passou a bola para um adversário em vez de servir companheiros como Bruno Fernandes ou Amad Diallo.

Segundo o The Athletic, o Manchester United ouvirá ofertas pelo atacante no próximo verão para liberar verba extra para transferências. “De qualquer forma, este jogo não será usado no vídeo promocional para clubes interessados”, afirma o site com cinismo.

O *Manchester Evening News* atribuiu a Zirkzee uma nota 4, a mais baixa entre todos os jogadores do United. O jornal regional considera que ele mal conseguiu segurar a bola e escreveu que ele “simplesmente não tem a intensidade e a qualidade necessárias para se tornar uma peça importante para o Manchester United”.

Também no The Sun, Zirkzee recebe uma nota muito baixa. O jornal sensacionalista considerou o holandês “praticamente invisível” como atacante de profundidade e conclui que, na próxima temporada, ele não poderá, de forma alguma, ser uma das principais opções ofensivas saindo do banco. Além disso, destaca-se que ele percorreu muitos metros, mas teve pouquíssima influência no jogo ofensivo.

O GOAL talvez seja o mais severo em suas avaliações dos jogadores. O veículo deu a Zirkzee uma nota 3 e fala de “uma audição dolorosa” para a próxima temporada. Segundo o GOAL, a bola saltava constantemente de seu pé e ele demonstrou ter ficado “completamente fora de ritmo” durante seu papel de reserva no United.